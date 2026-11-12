यूपीएसएसएससी: यूपी हवलदार भर्ती की परीक्षा सिटी स्लिप जारी, 22 नवंबर को परीक्षा; जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

कब और कितने पदों के लिए होगी परीक्षा?

यूपीएसएसएससी हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा 22 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

परीक्षा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा।

इस भर्ती अभियान के तहत उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय में हवलदार प्रशिक्षक के कुल 209 पदों को भरा जाना है।

इन पदों के लिए मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 10,025 उम्मीदवारों को चुना गया है।

भर्ती का विज्ञापन संख्या 11-परीक्षा/2026 है।

मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास 12वीं पास की योग्यता और वैध यूपीएसएसएससी पीईटी स्कोर होना जरूरी है।

परीक्षा सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें?

विज्ञापन

एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा?

परीक्षा शहर की जानकारी जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का इंतजार है।

आयोग की ओर से प्रवेश पत्र अलग से जारी किया जाएगा।

उम्मीदवार इसे यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

इसके लिए उन्हें अपनी आवेदन से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, परीक्षा से करीब 4 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है।

हालांकि, प्रवेश पत्र जारी होने की आधिकारिक तारीख की घोषणा का इंतजार है।

एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, परीक्षा की तारीख, समय और जरूरी निर्देश दिए जाएंगे।

सिटी स्लिप में कौन-सी जानकारी मिलेगी?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान तरीके से अपनी परीक्षा सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा 2026 की परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना वाले लिंक पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा। यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और लिंग दर्ज करें। जरूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी परीक्षा का शहर स्क्रीन पर दिखाई देगा। सिटी स्लिप डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट निकालकर अपने पास रख लें।यूपीएसएसएससी हवलदार प्रशिक्षक परीक्षा की सिटी स्लिप में उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी, परीक्षा का नाम और विज्ञापन संख्या जैसी जानकारियां दी गई हैं। इसके अलावा इसमें परीक्षा की तारीख और आवंटित परीक्षा शहर या जिले का नाम भी बताया गया है। उम्मीदवार ध्यान रखें कि सिटी स्लिप में परीक्षा केंद्र का पूरा पता नहीं होता है। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार करना होगा। परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।