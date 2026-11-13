पोस्टमैन और मेल गार्ड भर्ती का रिजल्ट जारी: ऐसे चेक करें अपना रोल नंबर; 16 नवंबर तक मिलेगा नियुक्ति पत्र

कितने पदों पर जारी हुआ रिजल्ट?

इस भर्ती के तहत कुल 202 पदों के लिए परिणाम घोषित किया गया है।

इनमें पोस्टमैन के 197 पद और मेल गार्ड के 5 पद शामिल हैं।

यह भर्ती वर्ष 2026 की रिक्तियों के लिए आयोजित की गई थी।

इसमें केवल वे योग्य ग्रामीण डाक सेवक शामिल हुए थे, जिन्होंने विभाग की प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया था।

लिखित परीक्षा 12 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी।

इसके बाद उम्मीदवारों का डाटा एंट्री कौशल परीक्षण यानी डीईएसटी 20 सितंबर 2026 को हुआ था।

अब विभाग ने दोनों चरणों के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी है।

मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार अपना परिणाम देखने के लिए सबसे पहले इंडिया पोस्ट की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाएं। वहां भर्ती और परिणाम वाले हिस्से को खोलें। इसके बाद 11 नवंबर 2026 की तारीख वाली तमिलनाडु सर्किल पोस्टमैन और मेल गार्ड रिजल्ट की सूचना खोजें। दिए गए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें। पीडीएफ खुलने के बाद उसमें परिशिष्ट-2 यानी एनेक्सर-2 देखें। अब अपने रोल नंबर की मदद से मेरिट लिस्ट में नाम खोजें। उम्मीदवार चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकें।

मेरिट लिस्ट में कौन-सी जानकारी मिलेगी?

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नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा?

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डाक विभाग की ओर से जारी मेरिट लिस्ट में चुने गए उम्मीदवारों से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दी गई हैं। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, श्रेणी और परीक्षा में मिले अंक शामिल हैं। इसके अलावा उम्मीदवार को कौन-सा मंडल या इकाई आवंटित की गई है, इसकी जानकारी भी दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजने के बाद बाकी जानकारियां भी ध्यान से जांच लें। यदि किसी जानकारी को लेकर कोई संदेह है, तो विभाग की आधिकारिक सूचना को ध्यान से पढ़ें। सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें।परिणाम जारी होने के बाद डाक विभाग ने सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति को लेकर भी निर्देश दिए हैं। विभाग ने संबंधित मंडल और इकाई के प्रमुखों को कहा है कि चयनित उम्मीदवारों को 16 नवंबर 2026 तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं। इसका मतलब है कि सफल उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाई जानी है। उम्मीदवारों को अपने आवंटित मंडल या इकाई से मिलने वाले निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए। नियुक्ति से जुड़ी जानकारी और आगे की प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।