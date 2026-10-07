सरकारी नौकरी: एनएलसी इंडिया में 145 एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती; 2.60 लाख तक वेतन, जानें पूरा प्रक्रिया
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 07 Oct 2026 02:15 PM IST
सार
NLC India Recruitment 2026: एनएलसी इंडिया ने एग्जीक्यूटिव पदों पर 145 भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है। भर्ती में इंजीनियरिंग, कानूनी और मानव संसाधन समेत कई विभाग शामिल हैं। पदों का वेतनमान 40 हजार से 2.60 लाख रुपये तक है। आवेदन प्रक्रिया अक्तूबर-नवंबर 2026 में शुरू होगी। आवेदन की सटीक तारीख और विस्तृत योग्यता अभी जारी नहीं हुई है।
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विस्तार
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एनएलसी इंडिया से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। कोयला मंत्रालय के तहत आने वाली नवरत्न कंपनी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) ने एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से 6 अक्तूबर 2026 को इसका विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग ग्रेड और विभागों में कुल 145 पद भरे जाएंगे। इन पदों पर नियुक्तियां थर्मल, माइंस, परियोजना और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में की जाएंगी। यानी इंजीनियरिंग के साथ-साथ कानून और एचआर से जुड़े उम्मीदवारों के लिए भी अवसर हैं।
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किन विभागों में मिलेगी नौकरी?एनएलसी इंडिया की इस भर्ती में इंजीनियरिंग की कई शाखाओं को शामिल किया गया है। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, नियंत्रण एवं उपकरण, पर्यावरण, केमिकल, माइनिंग और सेफ्टी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर (कानूनी) पद के लिए कानून की डिग्री मांगी जाएगी। वहीं डिप्टी मैनेजर (मानव संसाधन) पद के लिए संबंधित स्नातकोत्तर डिग्री या एमबीए की योग्यता रखी गई है। अलग-अलग पदों के लिए योग्यता और अनुभव की शर्तें अलग हो सकती हैं। इनकी पूरी जानकारी विस्तृत भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
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कितना मिलेगा वेतन?एनएलसी इंडिया की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इन एग्जीक्यूटिव पदों को ई-1 से ई-7 तक के अलग-अलग वेतन ग्रेड में रखा गया है। इन पदों का वेतनमान 40,000 रुपये से लेकर 2,60,000 रुपये तक है। हालांकि, सभी पदों के लिए एक समान वेतन नहीं होगा। पद और ग्रेड के अनुसार वेतन अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा। उम्मीदवारों को वेतन से जुड़ी सटीक जानकारी विस्तृत विज्ञापन में मिलेगी। इसके अलावा कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी लागू हो सकती हैं।
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