सरकारी नौकरी: एनएलसी इंडिया में 145 एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती; 2.60 लाख तक वेतन, जानें पूरा प्रक्रिया

किन विभागों में मिलेगी नौकरी?

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कितना मिलेगा वेतन?

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आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी?

फिलहाल एनएलसी इंडिया ने भर्ती से जुड़ा प्रारंभिक विज्ञापन जारी किया है, लेकिन विस्तृत भर्ती विज्ञापन और आवेदन की निश्चित तारीख अभी सामने नहीं आई है। इसलिए उम्मीदवारों को अभी से आवेदन शुल्क, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण और अन्य शर्तों को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए। विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद इन सभी बातों की जानकारी स्पष्ट होगी। इच्छुक उम्मीदवार एनएलसी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के करियर भाग पर नजर बनाए रखें, ताकि आवेदन शुरू होते ही समय पर फॉर्म भरा जा सके।

एनएलसी इंडिया की इस भर्ती में इंजीनियरिंग की कई शाखाओं को शामिल किया गया है। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, नियंत्रण एवं उपकरण, पर्यावरण, केमिकल, माइनिंग और सेफ्टी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर (कानूनी) पद के लिए कानून की डिग्री मांगी जाएगी। वहीं डिप्टी मैनेजर (मानव संसाधन) पद के लिए संबंधित स्नातकोत्तर डिग्री या एमबीए की योग्यता रखी गई है। अलग-अलग पदों के लिए योग्यता और अनुभव की शर्तें अलग हो सकती हैं। इनकी पूरी जानकारी विस्तृत भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।एनएलसी इंडिया की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इन एग्जीक्यूटिव पदों को ई-1 से ई-7 तक के अलग-अलग वेतन ग्रेड में रखा गया है। इन पदों का वेतनमान 40,000 रुपये से लेकर 2,60,000 रुपये तक है। हालांकि, सभी पदों के लिए एक समान वेतन नहीं होगा। पद और ग्रेड के अनुसार वेतन अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा। उम्मीदवारों को वेतन से जुड़ी सटीक जानकारी विस्तृत विज्ञापन में मिलेगी। इसके अलावा कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी लागू हो सकती हैं।एनएलसी इंडिया के अनुसार आवेदन प्रक्रिया अक्तूबर से नवंबर 2026 के बीच ऑनलाइन शुरू की जाएगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के करियर भाग में जाकर विज्ञापन संख्या 11/2026 देख सकेंगे। फिलहाल आवेदन शुरू होने की सटीक तारीख घोषित नहीं की गई है। इसलिए उम्मीदवारों को विस्तृत विज्ञापन जारी होने का इंतजार करना होगा। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण करके निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म जमा करना होगा।