नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड: 321 पदों पर निकली भर्ती, कितना मिलेगा वेतन? कल से आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी एनआईसीएल ने प्रशासनिक अधिकारी (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) स्केल-1 के पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 321 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 200 पद जनरलिस्ट और 121 पद स्पेशलिस्ट श्रेणी के हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 28 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों को आवेदन एनआईसीएल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी आगे जारी होने वाली अधिसूचना में दी जाएगी।

स्पेशलिस्ट के कितने पद हैं?

विषय / क्षेत्र संभावित रिक्तियां स्पेशलिस्ट — फाइनेंस (CA और CMA) 20 लीगल 20 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11 (बैकलॉग सहित) ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स 20 रिस्क इंजीनियर्स 28 कंपनी सेक्रेटरी 2 एग्रीकल्चर 20 कुल स्पेशलिस्ट 121 जनरलिस्ट 200 कुल स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट 321

NICL AO भर्ती 2026 विवरण

विवरण (Particulars) विवरण (Details) संगठन का नाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) (भारत सरकार का उपक्रम) पद का नाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) (स्केल-I) कुल रिक्तियां 321 (संभावित) आयु सीमा 01.10.2026 तक 21 से 30 वर्ष (नियमानुसार छूट लागू) वेतनमान (Pay Scale) 82,485-4050(14)-139185-4390(4)-156745 के स्केल में शुरुआती मूल वेतन रु. 82,485/- आवेदन का तरीका ऑनलाइन पंजीकरण (Online registration) परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा (फेज-I और II) पंजीकृत और प्रधान कार्यालय प्रेमिसेस सं. 18-0374, प्लॉट सं. CBD-81, न्यू टाउन, कोलकाता - 700156 सीआईएन नंबर (CIN No.) U10200WB1906GOI001713 आधिकारिक वेबसाइट https://nationalinsurance.nic.co.in/recruitment

आवेदन की तारीख क्या है?

घटना तिथि ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने की तिथि 08 अक्तूबर 2026 पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 अक्तूबर 2026 ऑनलाइन परीक्षा - फेज I 17 नवंबर 2026 ऑनलाइन परीक्षा - फेज II 22 दिसंबर 2026

आयु सीमा कितनी है?

विवरण जानकारी न्यूनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु 30 वर्ष आयु गणना की तिथि 01 अक्तूबर 2026 आयु सीमा में छूट नियमानुसार छूट लागू (नोटिस में विस्तृत विवरण निर्दिष्ट नहीं है)

कितना वेतन मिलेगा?

विवरण जानकारी शुरुआती मूल वेतन ₹82,485/- वेतनमान ₹82,485-4,050 (14)-₹1,39,185-4,390 (4)-₹1,56,745 भत्ते कंपनी में समय-समय पर लागू नियमों के तहत स्वीकार्य अन्य भत्ते अनुमानित कुल परिलब्धियां मेट्रोपॉलिटन केंद्रों में लगभग ₹1,14,000/- प्रति माह

चयन कैसे किया जाएगा?

एनआईसीएल एओ भर्ती में ऑनलाइन परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

फेज-1 परीक्षा 17 नवंबर और फेज-2 परीक्षा 22 दिसंबर 2026 को होगी।

हालांकि, शॉर्ट नोटिस में परीक्षा का विस्तृत पैटर्न, पाठ्यक्रम, अंक देने की व्यवस्था और ऑनलाइन परीक्षा के बाद साक्षात्कार जैसी किसी अतिरिक्त चयन प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी गई है।

विज्ञापन इन सभी बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी विस्तृत भर्ती अधिसूचना में दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद परीक्षा से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

आवेदन कैसे करना होगा?