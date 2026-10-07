नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड: 321 पदों पर निकली भर्ती, कितना मिलेगा वेतन? कल से आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 07 Oct 2026 11:25 AM IST
सार
NICL AO Recruitment 2026: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 321 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 8 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी और 28 अक्तूबर तक चलेगी। उम्मीदवारों का चयन फेज-1 और फेज-2 ऑनलाइन परीक्षा के जरिए होगा। शुरुआती मूल वेतन 82,485 रुपये है, जबकि महानगरों में कुल परिलब्धियां करीब 1.14 लाख रुपये प्रति माह होंगी।
विज्ञापन
विस्तार
विज्ञापन
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी एनआईसीएल ने प्रशासनिक अधिकारी (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) स्केल-1 के पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 321 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 200 पद जनरलिस्ट और 121 पद स्पेशलिस्ट श्रेणी के हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 28 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों को आवेदन एनआईसीएल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी आगे जारी होने वाली अधिसूचना में दी जाएगी।
स्पेशलिस्ट के कितने पद हैं?
|विषय / क्षेत्र
|संभावित रिक्तियां
|स्पेशलिस्ट
|—
|फाइनेंस (CA और CMA)
|20
|लीगल
|20
|इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
|11 (बैकलॉग सहित)
|ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स
|20
|रिस्क इंजीनियर्स
|28
|कंपनी सेक्रेटरी
|2
|एग्रीकल्चर
|20
|कुल स्पेशलिस्ट
|121
|जनरलिस्ट
|200
|कुल स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट
|321
NICL AO भर्ती 2026 विवरण
|विवरण (Particulars)
|विवरण (Details)
|संगठन का नाम
|नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) (भारत सरकार का उपक्रम)
|पद का नाम
|एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) (स्केल-I)
|कुल रिक्तियां
|321 (संभावित)
|आयु सीमा
|01.10.2026 तक 21 से 30 वर्ष (नियमानुसार छूट लागू)
|वेतनमान (Pay Scale)
|82,485-4050(14)-139185-4390(4)-156745 के स्केल में शुरुआती मूल वेतन रु. 82,485/-
|आवेदन का तरीका
|ऑनलाइन पंजीकरण (Online registration)
|परीक्षा
|ऑनलाइन परीक्षा (फेज-I और II)
|पंजीकृत और प्रधान कार्यालय
|प्रेमिसेस सं. 18-0374, प्लॉट सं. CBD-81, न्यू टाउन, कोलकाता - 700156
|सीआईएन नंबर (CIN No.)
|U10200WB1906GOI001713
|आधिकारिक वेबसाइट
|https://nationalinsurance.nic.co.in/recruitment
आवेदन की तारीख क्या है?
|घटना
|तिथि
|ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने की तिथि
|08 अक्तूबर 2026
|पंजीकरण की अंतिम तिथि
|28 अक्तूबर 2026
|ऑनलाइन परीक्षा - फेज I
|17 नवंबर 2026
|ऑनलाइन परीक्षा - फेज II
|22 दिसंबर 2026
आयु सीमा कितनी है?
|विवरण
|जानकारी
|न्यूनतम आयु
|21 वर्ष
|अधिकतम आयु
|30 वर्ष
|आयु गणना की तिथि
|01 अक्तूबर 2026
|आयु सीमा में छूट
|नियमानुसार छूट लागू (नोटिस में विस्तृत विवरण निर्दिष्ट नहीं है)
कितना वेतन मिलेगा?
|विवरण
|जानकारी
|शुरुआती मूल वेतन
|₹82,485/-
|वेतनमान
|₹82,485-4,050 (14)-₹1,39,185-4,390 (4)-₹1,56,745
|भत्ते
|कंपनी में समय-समय पर लागू नियमों के तहत स्वीकार्य अन्य भत्ते
|अनुमानित कुल परिलब्धियां
|मेट्रोपॉलिटन केंद्रों में लगभग ₹1,14,000/- प्रति माह
चयन कैसे किया जाएगा?
- एनआईसीएल एओ भर्ती में ऑनलाइन परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी।
- फेज-1 परीक्षा 17 नवंबर और फेज-2 परीक्षा 22 दिसंबर 2026 को होगी।
- हालांकि, शॉर्ट नोटिस में परीक्षा का विस्तृत पैटर्न, पाठ्यक्रम, अंक देने की व्यवस्था और ऑनलाइन परीक्षा के बाद साक्षात्कार जैसी किसी अतिरिक्त चयन प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी गई है।
- इन सभी बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी विस्तृत भर्ती अधिसूचना में दी जाएगी।
- उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद परीक्षा से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
विज्ञापन
आवेदन कैसे करना होगा?
- उम्मीदवारों को सबसे पहले एनआईसीएल की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहां भर्ती से जुड़ी विस्तृत सूचना पढ़कर आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया समझनी होगी।
- इसके बाद 8 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 के बीच ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करना होगा।
- आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानी से भरनी चाहिए।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की दोबारा जांच करना जरूरी है।
- भर्ती की विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार एनआईसीएल की आधिकारिक वेबसाइट के भर्ती अनुभाग को देखते रहें।