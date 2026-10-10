छात्रों के लिए एनएचएआई की पेड इंटर्नशिप: हर महीने मिलेंगे 20000 रुपये, 20 अक्तूबर तक करें आवेदन; जानें योग्यता

एनएचएआई इंटर्नशिप के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

इन कार्यक्रमों के लिए इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून, मीडिया और कुछ अन्य संबंधित विषयों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, केवल संबंधित पाठ्यक्रम में पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। संस्थान और अंकों से जुड़ी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।



1. इंजीनियरिंग के विद्यार्थी

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नलिखित विषयों में बीई या बीटेक की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी पात्रता के दायरे में आते हैं:

सिविल इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

कंप्यूटर साइंस

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

पर्यावरण इंजीनियरिंग



इन विषयों में एमई या एमटेक कर रहे विद्यार्थी भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।



2. प्रबंधन और अन्य विषयों के विद्यार्थी

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ अन्य पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इनमें वित्त, मानव संसाधन और एआईसीटीई से संबंधित संचालन क्षेत्रों में एमबीए करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं।



इसके अलावा, डेटा साइंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कानून, जनसंचार, मानव संसाधन और संगठनात्मक व्यवहार जैसे विषयों में पूर्णकालिक स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी अवसर हो सकता है।



पात्र पाठ्यक्रमों और संस्थानों की अंतिम पुष्टि एनएचएआई की संबंधित इंटर्नशिप अधिसूचना से जरूर करें।

