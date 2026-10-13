एमपीईएसबी: मध्य प्रदेश सब-इंजीनियर, टेक्नीशियन समेत कई पदों के लिए आज से आवेदन शुरू, कौन कर सकता है अप्लाई?

क्रम संख्या श्रेणी पदों की संख्या 1 अनारक्षित वर्ग 628 2 अन्य पिछड़ा वर्ग 426 3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 146 4 अनुसूचित जाति 246 5 अनुसूचित जनजाति 254 कुल सभी श्रेणियां 1700

कौन कर सकता है आवेदन?

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चयन प्रक्रिया क्या होगी?

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ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें?

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष बताई गई है।जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित है।आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग हो सकती है।उपलब्ध भर्ती विवरण में स्नातक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र और डिप्लोमा का उल्लेख है।इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित पद की योग्यता आधिकारिक अधिसूचना में अवश्य जांचें।आवेदन शुल्क के तहत सामान्य वर्ग और मध्य प्रदेश के बाहर के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये शुल्क बताया गया है। इसके अतिरिक्त 60 रुपये पोर्टल शुल्क भी देना होगा। भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या उपलब्ध अन्य डिजिटल विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुल्क जमा करने से पहले आवेदन में भरी गई जानकारी की जांच कर लें। भुगतान पूरा होने के बाद उसकी रसीद सुरक्षित रखें। श्रेणी के अनुसार लागू शुल्क और छूट की पुष्टि आधिकारिक सूचना से जरूर करें।उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। मंडल बाद में परीक्षा कार्यक्रम और प्रवेश पत्र से जुड़ी जानकारी जारी करेगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की तैयारी के साथ अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और आरक्षण से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। चयन के अगले चरण में उन्हीं उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा जो निर्धारित नियमों के अनुसार योग्य पाए जाएंगे। परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, अंक योजना और अन्य निर्देशों के लिए आधिकारिक अधिसूचना पढ़ना जरूरी है।आवेदन करने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट https://esb.mp.gov.in/e_default.html पर जाएं।वहां समूह तीन उपयंत्री और अन्य पदों की भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक खोलें।इसके बाद मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जानकारी भरें।आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरणों को ध्यान से जांच लें।आवेदन पूरा होने के बाद पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।दोबारा खुले आवेदन की अंतिम तारीख 27 अक्तूबर 2026 है।शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख भी 27 अक्तूबर है, जबकि सुधार का अवसर 28 अक्तूबर तक बताया गया है।आवेदन से पहले नवीनतम आधिकारिक सूचना अवश्य पढ़ें।