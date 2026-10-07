एमपी पटवारी भर्ती 2026: 2106 पदों की परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, ऐसे करें डाउनलोड; कब तक कर सकते हैं आपत्ति?

आपत्ति कब तक दर्ज होगी?

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उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें?

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उत्तर कुंजी में क्या मिलेगा?

भर्ती में कितने पद हैं?

MPESB ने उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी में दिए गए किसी जवाब पर आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया है। उम्मीदवार 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि उत्तर कुंजी में किसी सवाल का जवाब गलत दिया गया है, तो वह तय समय के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को अपने आवेदन से जुड़ी जानकारी और मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। अंतिम उत्तर कुंजी तैयार करते समय इन आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर नवीनतम अपडेट वाले हिस्से में ऑनलाइन प्रश्न/उत्तर आपत्ति लिंक-समूह-2 उप समूह-4 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 का लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा। यहां आवेदन संख्या, टीएसी कोड, जन्म तिथि और सुरक्षा पिन जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। लॉगिन करने के बाद उत्तर कुंजी और उम्मीदवार की प्रतिक्रिया पत्रक स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।MPESB पटवारी उत्तर कुंजी में परीक्षा से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। इसमें परीक्षा का नाम, परीक्षा की तारीख और पाली, प्रश्नपत्र का सेट और कोड, प्रश्न संख्या और प्रत्येक सवाल का सही उत्तर शामिल होता है। इसके अलावा उम्मीदवार ने किस विकल्प को चुना था, इसकी जानकारी भी प्रतिक्रिया पत्रक में दिखाई जा सकती है। उत्तर कुंजी के साथ आपत्ति दर्ज करने से जुड़ी जानकारी और जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए जाते हैं। इसलिए उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से जांचने की सलाह दी जाती है।MPESB समूह-2 उप समूह-4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के तहत कुल 2106 पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती में पटवारी पद शामिल है। परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने किया था। उत्तर कुंजी अब जारी हो चुकी है और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर 2026 है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपनी उत्तर कुंजी जांच लें और जरूरत होने पर आपत्ति दर्ज करें। भर्ती से जुड़ी आगे की जानकारी और अंतिम उत्तर कुंजी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।