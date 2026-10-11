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Hindi News ›   Jobs ›   KMAT Result 2026 Out: Check Steps to Download Scorecard, Details and Next Selection Rounds

केएमएटी परिणाम 2026 जारी: अब आवेदन संख्या और जन्मतिथि से ऐसे डाउनलोड करें अंकपत्र; आगे क्या होगा?

Sun, 11 Oct 2026 10:36 AM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 11 Oct 2026 10:36 AM IST
सार

केएमएटी परिणाम 2026 जारी कर दिया गया है। कर्नाटक निजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय संघ ने प्रबंधन अभिरुचि परीक्षा के परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं। अभ्यर्थी आवेदन संख्या और जन्मतिथि की सहायता से अपना अंकपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यहां जानें परिणाम देखने की प्रक्रिया, अंकपत्र में दर्ज विवरण और आगे होने वाली समूह चर्चा व व्यक्तिगत साक्षात्कार से जुड़ी अहम जानकारी।
 

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KMAT Result 2026 Out: Check Steps to Download Scorecard, Details and Next Selection Rounds
KMAT Result 2026 Out - फोटो : AI Generated

विस्तार
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कर्नाटक प्रबंधन अभिरुचि परीक्षा यानी केएमएटी 2026 का परिणाम जारी कर दिया गया है। कर्नाटक निजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय संघ ने परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 20 सितंबर 2026 को यह परीक्षा दी थी, वे अब अपना अंकपत्र देख सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या और जन्मतिथि जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। परिणाम जारी होने के बाद अब उम्मीदवार अपने अंकों की जांच कर सकते हैं और आगे की प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी कर सकते हैं।
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 किन पाठ्यक्रमों का परिणाम आया?

केएमएटी 2026 के तहत प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि यानी एमबीए और कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि यानी एमसीए, दोनों पाठ्यक्रमों के परिणाम एक साथ घोषित किए गए हैं। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अब संबंधित महाविद्यालयों की अगली चयन प्रक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हो सकते हैं। इन चरणों के लिए उम्मीदवारों का चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, आगे की प्रक्रिया, पात्रता और चयन से जुड़े नियम संबंधित महाविद्यालयों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को अपने चुने हुए संस्थान की सूचना भी देखनी चाहिए।
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 अंकपत्र कैसे डाउनलोड करें?

केएमएटी 2026 का अंकपत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट केएमएटीइंडिया डॉट कॉम पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध केएमएटी 2026 परिणाम वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद परिणाम देखने के लिए एक नया प्रवेश पृष्ठ खुलेगा। यहां आवेदन संख्या और जन्मतिथि सहित मांगी गई जानकारी भरें। सभी विवरण सही दर्ज करने के बाद प्रवेश वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपका अंकपत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभ्यर्थी इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। भविष्य में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए इसकी एक अतिरिक्त प्रति भी रखना उपयोगी होगा।
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 अंकपत्र में कौन-सी जानकारी जांचें?

अंकपत्र डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को उसमें दर्ज सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। नाम, आवेदन संख्या, परीक्षा में प्राप्त अंक और अन्य उपलब्ध विवरण सही होने चाहिए। यदि अंकपत्र में किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है या कोई जानकारी मेल नहीं खाती, तो उम्मीदवारों को तुरंत संबंधित परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए। समय रहते त्रुटि की जानकारी देने से आगे की प्रवेश प्रक्रिया में परेशानी होने की आशंका कम हो सकती है। अभ्यर्थियों को अंकपत्र की डिजिटल प्रति सुरक्षित रखने के साथ जरूरत पड़ने पर उसका प्रिंट भी निकाल लेना चाहिए।

परिणाम के बाद आगे क्या होगा?

केएमएटी 2026 का परिणाम देखने के बाद सफल अभ्यर्थियों को एमबीए और एमसीए में प्रवेश के अगले चरणों पर ध्यान देना चाहिए। संबंधित महाविद्यालय परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को चुन सकते हैं। इन चरणों की तारीख, आवश्यक दस्तावेज और चयन संबंधी शर्तों की जानकारी संबंधित संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करनी चाहिए। केवल परिणाम जारी होने को अंतिम प्रवेश की पुष्टि नहीं मानना चाहिए। अभ्यर्थियों को समय-समय पर आधिकारिक सूचनाएं देखते रहना चाहिए, ताकि कोई महत्वपूर्ण तारीख या निर्देश छूट न जाए और प्रवेश की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
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