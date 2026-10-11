केएमएटी परिणाम 2026 जारी: अब आवेदन संख्या और जन्मतिथि से ऐसे डाउनलोड करें अंकपत्र; आगे क्या होगा?
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 11 Oct 2026 10:36 AM IST
सार
केएमएटी परिणाम 2026 जारी कर दिया गया है। कर्नाटक निजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय संघ ने प्रबंधन अभिरुचि परीक्षा के परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं। अभ्यर्थी आवेदन संख्या और जन्मतिथि की सहायता से अपना अंकपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यहां जानें परिणाम देखने की प्रक्रिया, अंकपत्र में दर्ज विवरण और आगे होने वाली समूह चर्चा व व्यक्तिगत साक्षात्कार से जुड़ी अहम जानकारी।
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विस्तार
कर्नाटक प्रबंधन अभिरुचि परीक्षा यानी केएमएटी 2026 का परिणाम जारी कर दिया गया है। कर्नाटक निजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय संघ ने परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 20 सितंबर 2026 को यह परीक्षा दी थी, वे अब अपना अंकपत्र देख सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या और जन्मतिथि जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। परिणाम जारी होने के बाद अब उम्मीदवार अपने अंकों की जांच कर सकते हैं और आगे की प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी कर सकते हैं।
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किन पाठ्यक्रमों का परिणाम आया?केएमएटी 2026 के तहत प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि यानी एमबीए और कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि यानी एमसीए, दोनों पाठ्यक्रमों के परिणाम एक साथ घोषित किए गए हैं। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अब संबंधित महाविद्यालयों की अगली चयन प्रक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हो सकते हैं। इन चरणों के लिए उम्मीदवारों का चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, आगे की प्रक्रिया, पात्रता और चयन से जुड़े नियम संबंधित महाविद्यालयों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को अपने चुने हुए संस्थान की सूचना भी देखनी चाहिए।
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अंकपत्र कैसे डाउनलोड करें?केएमएटी 2026 का अंकपत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट केएमएटीइंडिया डॉट कॉम पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध केएमएटी 2026 परिणाम वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद परिणाम देखने के लिए एक नया प्रवेश पृष्ठ खुलेगा। यहां आवेदन संख्या और जन्मतिथि सहित मांगी गई जानकारी भरें। सभी विवरण सही दर्ज करने के बाद प्रवेश वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपका अंकपत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभ्यर्थी इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। भविष्य में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए इसकी एक अतिरिक्त प्रति भी रखना उपयोगी होगा।
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