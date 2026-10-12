कर्नाटक: प्रधानाचार्य भर्ती के लिए बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि, एक लाख से अधिक वेतन; कब तक भर सकते हैं फॉर्म?

कर्नाटक के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में प्रधानाचार्य बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। राज्य के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 247 प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब पात्र उम्मीदवार 24 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को इससे अतिरिक्त अवसर मिला है। उम्मीदवारों को आवेदन कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करना होगा। आवेदन करने से पहले भर्ती की शर्तें और संशोधित कार्यक्रम ध्यान से जांचना जरूरी है।

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