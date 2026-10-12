कर्नाटक: प्रधानाचार्य भर्ती के लिए बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि, एक लाख से अधिक वेतन; कब तक भर सकते हैं फॉर्म?
Karnataka Principal Recruitment 2026: कर्नाटक में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 247 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। योग्य उम्मीदवार अब 24 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 25 अक्तूबर है। चयन प्रतियोगी परीक्षा के जरिए होगा। जानिए पदों का वर्गवार विवरण, वेतनमान, आवेदन की नई तारीख और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी।
विस्तार
कर्नाटक के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में प्रधानाचार्य बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। राज्य के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 247 प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब पात्र उम्मीदवार 24 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को इससे अतिरिक्त अवसर मिला है। उम्मीदवारों को आवेदन कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करना होगा। आवेदन करने से पहले भर्ती की शर्तें और संशोधित कार्यक्रम ध्यान से जांचना जरूरी है।
किन पदों पर होगी भर्ती?
- यह भर्ती कर्नाटक के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा शाखा में समूह ‘ए’ के प्रधानाचार्य पदों के लिए आयोजित की जा रही है।
- कुल 247 रिक्तियों में से 216 पद अवशिष्ट मूल संवर्ग के अंतर्गत हैं।
- जबकि 31 पद कल्याण कर्नाटक स्थानीय संवर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं।
- इस भर्ती का संचालन कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है।
- उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी।
- उम्मीदवारों को यह भी देखना चाहिए कि वे संबंधित संवर्ग और पद के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं।
शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख क्या है?
विभाग की संशोधित अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 24 अक्तूबर 2026 तय की गई है। वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 25 अक्तूबर 2026 तक का समय दिया गया है। उम्मीदवारों को इन दोनों तारीखों के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आवेदन पत्र भरने और शुल्क भुगतान की समय सीमा अलग-अलग है। अंतिम दिन तकनीकी परेशानी से बचने के लिए आवेदन पहले ही पूरा कर लेना बेहतर रहेगा। शुल्क की राशि, भुगतान के तरीके और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना देखनी चाहिए।
कितना मिलेगा वेतन?
- भर्ती से जुड़ी उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, चयनित प्रधानाचार्यों को 90,200 रुपये से लेकर 1,59,200 रुपये तक का वेतनमान मिल सकता है।
- यह वेतनमान पद के लिए निर्धारित है, हालांकि वास्तविक वेतन और अन्य भत्तों से जुड़ी शर्तें आधिकारिक नियमों के अनुसार लागू होंगी।
- सरकारी कॉलेजों में प्रधानाचार्य का पद जिम्मेदारी वाला होता है।
- इसमें शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन, शिक्षकों के समन्वय और संस्थान के प्रशासन से जुड़े काम शामिल हो सकते हैं।
- उम्मीदवारों को वेतन संबंधी जानकारी के साथ सेवा शर्तों और नियुक्ति नियमों को भी अधिसूचना में ध्यान से पढ़ना चाहिए।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी?
- आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के जरिए किया जाएगा।
- परीक्षा में तीन प्रश्नपत्र शामिल होंगे।
- हालांकि, प्रत्येक प्रश्नपत्र के अंक, अवधि, पाठ्यक्रम, न्यूनतम अर्हक अंक और परीक्षा के विस्तृत नियमों की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से करनी चाहिए।
- इच्छुक उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा पाठ्यक्रम और चयन संबंधी दिशा-निर्देश पढ़ने चाहिए।
- आवेदन करने के लिए कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण की वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in/kea पर जाएं।
- वहां भर्ती से जुड़ी अधिसूचना और ऑनलाइन आवेदन के विकल्प उपलब्ध होने चाहिए।
- अंतिम तिथि से पहले आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर लें।