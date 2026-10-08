सीएसआईआर-यूजीसी नेट: दिसंबर 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें आखिरी तारीख, विलंब शुल्क और परीक्षा का पूरा विवरण

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अक्तूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार बिना विलंब शुल्क के 5 नवंबर 2026 की रात 11:50 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद भी अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें 500 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की सुविधा 6 नवंबर से 9 नवंबर 2026 की रात 11:50 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम समय का इंतजार न करें।

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