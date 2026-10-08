सीएसआईआर-यूजीसी नेट: दिसंबर 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें आखिरी तारीख, विलंब शुल्क और परीक्षा का पूरा विवरण
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 08 Oct 2026 07:11 AM IST
सार
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 का नोटिस जारी कर दिया है। आवेदन 7 अक्तूबर से शुरू हो चुके हैं और 5 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क आवेदन किया जा सकता है। परीक्षा 19, 22 और 27 दिसंबर को होगी।
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विस्तार
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अक्तूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार बिना विलंब शुल्क के 5 नवंबर 2026 की रात 11:50 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद भी अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें 500 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की सुविधा 6 नवंबर से 9 नवंबर 2026 की रात 11:50 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम समय का इंतजार न करें।
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सुधार का मौका कब मिलेगा?
- आवेदन पत्र भरने के बाद अगर उम्मीदवार से किसी जानकारी में गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने का भी मौका मिलेगा।
- एनटीए की ओर से 10 नवंबर से 12 नवंबर 2026 तक आवेदन सुधार की सुविधा दी जाएगी।
- इसलिए फॉर्म जमा करने से पहले नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी जानकारी को अच्छी तरह जांचना जरूरी है।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा का आयोजन 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को किया जाएगा।
- यानी उम्मीदवारों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी समय रहेगा। परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू करना बेहतर होगा।
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परीक्षा कैसे आयोजित होगी?
- जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी माध्यम से आयोजित होगी।
- परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे यानी 180 मिनट होगी। प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा।
- परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी।
- पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।
- जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी।
- उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने और प्रवेश से जुड़े निर्देशों के लिए आधिकारिक सूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।
किन विषयों की होगी परीक्षा?
- जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 में विज्ञान से जुड़े पांच प्रमुख विषय शामिल हैं।
- इनमें रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागरीय और ग्रह विज्ञान, जीवन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, गणितीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान शामिल हैं।
- उम्मीदवार अपने विषय के अनुसार परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।
- परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना और परीक्षा पोर्टल को देखना चाहिए।
- सही विषय चुनने के बाद तैयारी की रणनीति बनाना और पिछले प्रश्नपत्रों का अभ्यास करना परीक्षा की तैयारी में मददगार हो सकता है।
आवेदन और मदद कहां मिलेगी?
- जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन csirnet.nta.nic.in या nta.ac.in के माध्यम से किया जा सकता है।
- किसी तरह की समस्या होने पर उम्मीदवार एनटीए की हेल्पलाइन 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं।
- इसके अलावा सहायता के लिए csirnet@nta.ac.in पर ईमेल भी किया जा सकता है।
- उम्मीदवारों को आवेदन, परीक्षा तिथि और अन्य जरूरी अपडेट के लिए आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करना चाहिए।
- खास तौर पर 5 नवंबर की बिना विलंब शुल्क वाली अंतिम तारीख और 9 नवंबर की विलंब शुल्क वाली अंतिम तारीख को ध्यान में रखना जरूरी है।