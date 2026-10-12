सरकारी नौकरी: इसरो में तकनीकी सहायक समेत कई पदों पर भर्ती, कब तक और कौन कर सकता है आवेदन?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्गत आने वाले इसरो नोदन परिसर में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। परिसर ने वर्ष 2026 की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब योग्य उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 22 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें तकनीकी सहायक, तकनीशियन, रसोइया और अग्निशामक के पद शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल चार प्रकार के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

इनमें तकनीकी सहायक, तकनीशियन ‘बी’, रसोइया ‘ए’ और अग्निशामक ‘ए’ के पद शामिल हैं।

ये पद अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता और कार्य संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद की आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़नी चाहिए।

इससे उन्हें अपनी योग्यता के अनुरूप पद चुनने में मदद मिलेगी।

भर्ती से संबंधित पदों की संख्या, आवश्यक प्रमाणपत्र और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना से प्राप्त की जा सकती है। विज्ञापन

आवेदन शुल्क कब तक जमा करना होगा?

इसरो नोदन परिसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

उम्मीदवारों को इस समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है।

वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2026 को शाम 5 बजे तक है।

यानी आवेदन करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख अलग-अलग रखी गई हैं।

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरते समय सभी जरूरी जानकारियां सही दर्ज करनी चाहिए।

आवेदन पूरा करने के बाद उपलब्ध पुष्टि और भुगतान संबंधी विवरण सुरक्षित रखना उपयोगी होगा।

शुल्क से जुड़ी शर्तों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जरूर देखें।

कितनी होनी चाहिए उम्मीदवार की आयु?

इस भर्ती में आयु सीमा पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अधिकांश पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं, अग्निशामक ‘ए’ पद के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी आयु की गणना और संबंधित पद की पात्रता की जांच करनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु में छूट मिलेगी या नहीं, इसकी पुष्टि आधिकारिक भर्ती अधिसूचना से करनी चाहिए। केवल आयु सीमा पूरी होना चयन के लिए पर्याप्त नहीं है; अन्य पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

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आवेदन कैसे और कहां करें?

इच्छुक उम्मीदवार इसरो नोदन परिसर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन के लिए परिसर के करियर अनुभाग में उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन लिंक का इस्तेमाल करना होगा।

सबसे पहले संबंधित भर्ती अधिसूचना पढ़ें और अपनी शैक्षणिक योग्यता तथा आयु सीमा की जांच करें।

इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी भरें और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करें।

आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे है, जबकि शुल्क जमा करने की समय सीमा 29 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक है।

आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई नवीनतम जानकारी अवश्य जांचें।