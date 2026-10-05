इंडियन ऑयल: 300 से अधिक अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, आईटीआई से ग्रेजुएट तक के लिए मौका, इस तारीख तक करें आवेदन

सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में अप्रेंटिस करने का मौका है। कंपनी के वेस्टर्न रीजन ने टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल अप्रेंटिस के 335 पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इन पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन संबंधित योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अक्तूबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 4 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

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