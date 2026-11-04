इंडियन बैंक में 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती: पांच नवंबर से आवेदन शुरू; कौन कर सकता है अप्लाई? जानें प्रक्रिया

कितने पदों पर होगी भर्ती?

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इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026 विवरण

विवरण विवरण/जानकारी भर्ती संगठन (Recruitment Organization) इंडियन बैंक (Indian Bank) पद का नाम (Post Name) अप्रेंटिस (Apprentice) कुल रिक्तियां (Total Vacancy) 1500 (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार) स्टाइपेंड (Stipend) ₹12,300/- से ₹15,000/- प्रति माह अधिसूचना तिथि (Notification Date) 04.11.2026 श्रेणी (Category) इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026 आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) indianbank.bank.in

कौन कर सकता है आवेदन?

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इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026: आवेदन शुल्क

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस ₹800 + जीएसटी एससी / एसटी / दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) ₹175 + जीएसटी भुगतान का माध्यम ऑनलाइन

आवेदन कब से और कैसे करें?

आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

इंडियन बैंक की ओर से अप्रेंटिस के कुल 1,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये पद देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखे गए हैं। यानी उम्मीदवारों को अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार उपलब्ध पदों की जानकारी देखनी होगी। भर्ती वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत की जा रही है। नोटिफिकेशन 4 नवंबर 2026 को जारी किया गया है। राज्यवार पदों का पूरा ब्योरा और दूसरी जरूरी जानकारी आधिकारिक सूचना में दी गई है। आवेदन से पहले उम्मीदवार अपनी पसंद के राज्य में उपलब्ध पदों की जानकारी जरूर जांच लें।इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 नवंबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इसका मतलब है कि उम्मीदवार की उम्र इसी तारीख के अनुसार तय होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे पात्र वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट मिलेगी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में शैक्षणिक योग्यता का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है। इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपनी डिग्री, जरूरी प्रमाणपत्र और अन्य पात्रता शर्तों की जांच करनी चाहिए।इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन 5 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in पर जाना होगा। वहां करियर या भर्ती वाले हिस्से में इस भर्ती का नोटिफिकेशन और आवेदन लिंक मिलेगा। इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी। उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां भी अपलोड करनी होंगी। फॉर्म भरने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें और आवेदन जमा कर दें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालकर अपने पास रख लें।इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 है। उम्मीदवारों को अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म भर लेना चाहिए, ताकि वेबसाइट पर अधिक दबाव या तकनीकी परेशानी होने पर आवेदन न छूटे। आवेदन शुल्क, अप्रेंटिस के लिए मिलने वाली राशि, चयन प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी यहां दी गई सूचना में उपलब्ध नहीं है। इन सभी बातों की पुष्टि उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन से करें। भर्ती से जुड़ी किसी भी नई सूचना, बदलाव या निर्देश के लिए इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।