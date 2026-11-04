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Hindi News ›   Jobs ›   Indian Bank Apprentice Recruitment 2026 1500 Vacancies Application Dates and How to Apply

इंडियन बैंक में 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती: पांच नवंबर से आवेदन शुरू; कौन कर सकता है अप्लाई? जानें प्रक्रिया

Wed, 04 Nov 2026 10:25 AM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 04 Nov 2026 10:25 AM IST
सार

इंडियन बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस के 1,500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। आवेदकों की उम्र 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। जानें आवेदन की तारीख, उम्र सीमा और फॉर्म भरने का तरीका।
 

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Indian Bank Apprentice Recruitment 2026 1500 Vacancies Application Dates and How to Apply
सरकारी नौकरी - फोटो : AI Generated

विस्तार
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बैंक में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस के 1,500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए।
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कितने पदों पर होगी भर्ती?

इंडियन बैंक की ओर से अप्रेंटिस के कुल 1,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये पद देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखे गए हैं। यानी उम्मीदवारों को अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार उपलब्ध पदों की जानकारी देखनी होगी। भर्ती वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत की जा रही है। नोटिफिकेशन 4 नवंबर 2026 को जारी किया गया है। राज्यवार पदों का पूरा ब्योरा और दूसरी जरूरी जानकारी आधिकारिक सूचना में दी गई है। आवेदन से पहले उम्मीदवार अपनी पसंद के राज्य में उपलब्ध पदों की जानकारी जरूर जांच लें।
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इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026 विवरण

विवरण विवरण/जानकारी
भर्ती संगठन (Recruitment Organization) इंडियन बैंक (Indian Bank)
पद का नाम (Post Name) अप्रेंटिस (Apprentice)
कुल रिक्तियां (Total Vacancy) 1500 (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार)
स्टाइपेंड (Stipend) ₹12,300/- से ₹15,000/- प्रति माह
अधिसूचना तिथि (Notification Date) 04.11.2026
श्रेणी (Category) इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026
आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) indianbank.bank.in

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 नवंबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इसका मतलब है कि उम्मीदवार की उम्र इसी तारीख के अनुसार तय होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे पात्र वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट मिलेगी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में शैक्षणिक योग्यता का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है। इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपनी डिग्री, जरूरी प्रमाणपत्र और अन्य पात्रता शर्तों की जांच करनी चाहिए।
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इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026: आवेदन शुल्क

श्रेणी

आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस

₹800 + जीएसटी

एससी / एसटी / दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी)

₹175 + जीएसटी

भुगतान का माध्यम

ऑनलाइन

आवेदन कब से और कैसे करें?

इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन 5 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in पर जाना होगा। वहां करियर या भर्ती वाले हिस्से में इस भर्ती का नोटिफिकेशन और आवेदन लिंक मिलेगा। इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी। उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां भी अपलोड करनी होंगी। फॉर्म भरने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें और आवेदन जमा कर दें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालकर अपने पास रख लें।

आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 है। उम्मीदवारों को अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म भर लेना चाहिए, ताकि वेबसाइट पर अधिक दबाव या तकनीकी परेशानी होने पर आवेदन न छूटे। आवेदन शुल्क, अप्रेंटिस के लिए मिलने वाली राशि, चयन प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी यहां दी गई सूचना में उपलब्ध नहीं है। इन सभी बातों की पुष्टि उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन से करें। भर्ती से जुड़ी किसी भी नई सूचना, बदलाव या निर्देश के लिए इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
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