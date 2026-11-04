इंडियन बैंक में 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती: पांच नवंबर से आवेदन शुरू; कौन कर सकता है अप्लाई? जानें प्रक्रिया
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 04 Nov 2026 10:25 AM IST
सार
इंडियन बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस के 1,500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। आवेदकों की उम्र 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। जानें आवेदन की तारीख, उम्र सीमा और फॉर्म भरने का तरीका।
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विस्तार
बैंक में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस के 1,500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए।
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कितने पदों पर होगी भर्ती?इंडियन बैंक की ओर से अप्रेंटिस के कुल 1,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये पद देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखे गए हैं। यानी उम्मीदवारों को अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार उपलब्ध पदों की जानकारी देखनी होगी। भर्ती वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत की जा रही है। नोटिफिकेशन 4 नवंबर 2026 को जारी किया गया है। राज्यवार पदों का पूरा ब्योरा और दूसरी जरूरी जानकारी आधिकारिक सूचना में दी गई है। आवेदन से पहले उम्मीदवार अपनी पसंद के राज्य में उपलब्ध पदों की जानकारी जरूर जांच लें।
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इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026 विवरण
|विवरण
|विवरण/जानकारी
|भर्ती संगठन (Recruitment Organization)
|इंडियन बैंक (Indian Bank)
|पद का नाम (Post Name)
|अप्रेंटिस (Apprentice)
|कुल रिक्तियां (Total Vacancy)
|1500 (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार)
|स्टाइपेंड (Stipend)
|₹12,300/- से ₹15,000/- प्रति माह
|अधिसूचना तिथि (Notification Date)
|04.11.2026
|श्रेणी (Category)
|इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026
|आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
|indianbank.bank.in
कौन कर सकता है आवेदन?इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 नवंबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इसका मतलब है कि उम्मीदवार की उम्र इसी तारीख के अनुसार तय होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे पात्र वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट मिलेगी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में शैक्षणिक योग्यता का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है। इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपनी डिग्री, जरूरी प्रमाणपत्र और अन्य पात्रता शर्तों की जांच करनी चाहिए।
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इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026: आवेदन शुल्क
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श्रेणी
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आवेदन शुल्क
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सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस
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₹800 + जीएसटी
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एससी / एसटी / दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी)
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₹175 + जीएसटी
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भुगतान का माध्यम
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ऑनलाइन