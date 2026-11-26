इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने अप्रेंटिस के 200 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ecil.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 13 दिसंबर 2026 है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जांच कर लेनी चाहिए।

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