अप्रेंटिस भर्ती: इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 200 रिक्तियां, कितना मिलेगा स्टाइपेंड?
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने 200 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। योग्य उम्मीदवार 13 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन 17 से 19 दिसंबर तक होगा और मेरिट लिस्ट 23 दिसंबर को जारी की जाएगी।
विस्तार
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने अप्रेंटिस के 200 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ecil.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 13 दिसंबर 2026 है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जांच कर लेनी चाहिए।
ईसीआईएल अप्रेंटिस भर्ती 2026: जरूरी तारीखें
|भर्ती प्रक्रिया
|तारीख
|आवेदन शुरू
|24 नवंबर 2026
|आवेदन की आखिरी तारीख
|13 दिसंबर 2026
|दस्तावेज सत्यापन
|17 से 19 दिसंबर 2026
|मेरिट लिस्ट/परिणाम
|23 दिसंबर 2026
|अप्रेंटिस ट्रेनिंग शुरू
|1 जनवरी 2027
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीई/बीटेक की डिग्री या तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा के अनुसार, उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की जानकारी भर्ती विवरण में नहीं दी गई है। योग्यता और आयु से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिस देख सकते हैं।
आवेदन शुल्क
दी गई जानकारी के अनुसार, सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अन्य श्रेणियों के लिए शुल्क संबंधी जानकारी आधिकारिक नोटिस में जांच लें।
ईसीआईएल अप्रेंटिस भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ecil.co.in पर जाएं।
- होमपेज पर ECIL Apprentice Recruitment 2026 के आवेदन लिंक को खोलें।
- अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- लॉग इन करके आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी जांचें और उसे सबमिट करें।
- आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म की प्रति डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट रख लें।
रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाली पंजीकरण संख्या और पासवर्ड सुरक्षित रखें। दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों को निर्धारित तारीखों पर जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।