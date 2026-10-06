जीएसएसएसबी सीसीई: 7,338 पदों के लिए जारी हुई उत्तर कुंजी, यहां देखें रिस्पॉन्स शीट, ऐसे दर्ज करें आपत्ति

कितने पदों के लिए हुई परीक्षा?

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अस्थायी उत्तर कुंजी से क्या फायदा होगा?

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अंतिम उत्तर कुंजी कब आएगी?

उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें?



आपत्ति कैसे दर्ज करें?

यह परीक्षा समूह-क और समूह-ख के तहत कुल 7,338 श्रेणी-3 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। सीसीई प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कई पालियों में किया गया था। परीक्षा 17 सितंबर से 28 सितंबर 2026 के बीच आयोजित हुई थी। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अस्थायी उत्तर कुंजी की मदद से अपने प्रदर्शन का शुरुआती आकलन कर सकते हैं।अस्थायी उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान दर्ज किए गए अपने उत्तरों को आधिकारिक उत्तरों से मिला सकते हैं। इससे उन्हें संभावित अंकों का एक अनुमान मिल सकता है। हालांकि, इस आधार पर प्राप्त अंक को अंतिम अंक नहीं माना जाना चाहिए। परीक्षा का वास्तविक परिणाम बोर्ड की ओर से अपनाई जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया और अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर तैयार किया जाएगा।अस्थायी उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर अभ्यर्थी को आपत्ति है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बोर्ड प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा करेगा। समीक्षा के बाद यदि किसी उत्तर में बदलाव जरूरी पाया जाता है, तो उसे अंतिम उत्तर कुंजी में शामिल किया जाएगा। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने की उम्मीद है।उत्तर कुंजी और प्रतिक्रिया पत्रक देखने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले जीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर संबंधित उत्तर कुंजी वाले भाग में जाना होगा। यहां सीसीई समूह-क और समूह-ख प्रारंभिक परीक्षा 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पुष्टिकरण संख्या और जन्म तिथि सहित मांगी गई जानकारी दर्ज करके जमा करनी होगी। लॉगिन के बाद उत्तर कुंजी और प्रतिक्रिया पत्रक स्क्रीन पर दिखाई देगा।अभ्यर्थी उत्तर कुंजी में किसी उत्तर को गलत मानते हैं तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे आपत्ति की अंतिम तारीख और पूरी प्रक्रिया की जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें। आगे होने वाली भर्ती और परिणाम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की जाएंगी।अभ्यर्थियों को अस्थायी उत्तर कुंजी से मिले संभावित अंकों को अंतिम परिणाम नहीं मानना चाहिए। आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी में बदलाव हो सकता है। इसलिए अभ्यर्थियों को अपनी प्रतिक्रिया पत्रक और अस्थायी उत्तर कुंजी की प्रति सुरक्षित रखनी चाहिए, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके।