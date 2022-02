{"_id":"621b593dcd96564abf764774","slug":"western-naval-command-invited-applications-for-recruitment-on-fireman-pharmacist-and-pest-control-worker-posts-sarkari-naukri","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Indian Navy Recruitment 2022 : पश्चिमी नेवल कमान में ग्रुप सी के पदों पर निकलीं भर्तियां, जानें आवेदन की प्रक्रिया","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Sun, 27 Feb 2022 04:28 PM IST

सार पश्चिमी नेवल कमान की ओर से जारी की गई ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को फायरमैन, फार्मासिस्ट और पेस्ट कंट्रोल वर्कर के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।

Indian Navy Recruitment 2022 : सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिमी नेवल कमान ने ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशेन जारी किया है। इस भर्ती का विज्ञापन 26 फरवरी, 2022 के रोजगार समाचार में जारी किया गया है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं , वह आवेदन करने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ें।

Indian Navy Recruitment 2022 : इन पदों पर होगी नियुक्ति

पश्चिमी नेवल कमान की ओर से जारी की गई ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को फायरमैन, फार्मासिस्ट और पेस्ट कंट्रोल वर्कर के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इस भर्ती में रिक्त पदों की कुल संख्या 127 है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर विज्ञापन जारी होने के 60 दिनों के भीतर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 26 अप्रैल, 2022 तक है।

Indian Navy Recruitment 2022 : भर्ती की विवरण



फायरमैन के लिए रिक्त पदों की संख्या - 120

फार्मासिस्ट के लिए रिक्त पदों की संख्या - 1

पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए रिक्त पदों की संख्या - 6

Indian Navy Recruitment 2022 : चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन शारीरिक परीक्षण, अंतरिम नियुक्ति पत्र और दस्तावेजों के सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा। गुप सी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों के पास में न्यूनतम दसवीं पास की योग्यता होनी चाहिए। अन्य जरूरी योग्यताओं के लिए उम्मीदवार davp.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं।

Indian Navy Recruitment 2022 : कैसे करना है आवेदन?

इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को अपना आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। उम्मीदवार आवेदन पत्र को davp.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते है। आवेदन पत्र पर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो को लगाकर The Flag Officer Commanding in chief, Headquarters Western naval Command, Ballad Pier, Near Tiger Gate, Mumbai- 400001 के पते पर भेज दें।