{"_id":"6273eb149c4fbe5a0735d43a","slug":"upsssc-up-lekhpal-pet-cut-off-for-the-mains-exam-to-be-held-for-8085-lekhpal-vacancies-sarkari-results","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UPSSSC UP Lekhpal Cut Off: यूपी लेखपाल भर्ती पीईटी कट ऑफ जारी, मुख्य परीक्षा के लिए 2.47 लाख उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Thu, 05 May 2022 09:22 PM IST

सार UPSSSC UP Lekhpal PET Cut Off: यूपीएसएसएससी की ओर से यूपी पीईटी कट ऑफ 2022 और सामान्यीकरण के बाद केवल 2,47,667 उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

UP Lekhpal PET Cut Off 2022 Out: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 05 मई, 2022 को 8,085 लेखपाल रिक्तियों के लिए आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए यूपी लेखपाल पीईटी कट ऑफ जारी कर दिया है। कुल 13,90,305 पीईटी क्वालीफाई उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा पंजीकरण प्रक्रिया के तहत अपने आवेदन ऑनलाइन जमा किए हैं। लेकिन यूपीएसएसएससी की ओर से यूपी पीईटी कट ऑफ 2022 और सामान्यीकरण के बाद केवल 2,47,667 उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उम्मीदवार कट ऑफ आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं।



यूपी लेखपाल पीईटी कट ऑफ

श्रेणी पीईटी कट ऑफ सामान्य 62.96 फीसदी एससी 61.80 फीसदी एसटी 44.71 फीसदी ओबीसी 62.96 फीसदी ईडब्ल्यूएस 62.96 फीसदी

यूपी राजस्व लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा 19 जून को

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 19 जून, 2022 को निर्धारित की हुई है। यूपी लेखपाल भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब यूपीएसएसएससी की ओर से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

यूपी राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क

पीईटी कट ऑफ के आधार पर जो भी उम्मीदवार राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए योग्य करार दिए गए हैं उन्हें मुख्य परीक्षा का शुल्क भी जमा करना होगा तभी उनके एडमिट कार्ड जारी होंगे। आवेदन शुल्क का विवरण यहां दिया गया है। जहां सामान्य श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 200 रुपये देने होंगे। वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 80 रुपये का भुगतान करना होगा।



नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना शॉर्टलिस्ट

यूपीएसएसएससी ने अधिसूचना में कहा कि पीईटी 2021 के तहत अभ्यर्थियों के वास्तविक स्कोर में शून्य या शन्यू से कम स्कोर पाने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टिंग से अलग करते हुए नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना यानी कुल 2,47,667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट कर योग्य घोषित किया गया है। बता दें कि यूपी राजस्व लेखपाल के कुल 8,085 पदों में से 3,271 पद अनारक्षित हैं। जबकि एससी के लिए 1,690, एसटी के लिए 152, ओबीसी के लिए 2,174 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 798 पद आरक्षित हैं।