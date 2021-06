UPSSSC Recruitment 2021: जानें PET पास करने के बाद ग्रुप C की किन भर्तियों में आवेदन करने का मिलेगा मौका, क्या होगी जॉब प्रोफाइल और सैलरी

{"_id":"60c600e38ebc3ea6dc1ad725","slug":"upsssc-recruitment-2021-after-passing-pet-which-all-posts-you-can-apply-for-in-group-c-check-the-job-profile-and-salary-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSSSC Recruitment 2021: \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 PET \u092a\u093e\u0938 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0917\u094d\u0930\u0941\u092a C \u0915\u0940 \u0915\u093f\u0928 \u092d\u0930\u094d\u0924\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0935\u0947\u0926\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u093e \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e \u092e\u094c\u0915\u093e, \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u094b\u0917\u0940 \u091c\u0949\u092c \u092a\u094d\u0930\u094b\u092b\u093e\u0907\u0932 \u0914\u0930 \u0938\u0948\u0932\u0930\u0940","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: पीआर डेस्क Updated Sun, 13 Jun 2021 06:28 PM IST

सार UPSSSC (PET) 2021 के लिए 21 जून तक कर सकते हैं आवेदन। इस परीक्षा को पास करने के बाद मिलेगा ग्रुप 'C' के विभिन्न पदों के लिए सीधे मेन्स एग्जाम में बैठने का मौका।

उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (UPSSSC) ने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) 2021 के लिए 24 मई को आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट http://upsssc.gov.in/ के जरिये 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं।UPSSSC (PET) की परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों को ग्रुप 'C' के जॉब के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठने का मौका मिल पाएगा। अभ्यर्थियों के मन में यह बात हमेशा आती है कि इन परीक्षाओं को पास करने के बाद उनकी जॉब प्रोफाइल तथा सैलरी क्या होगी? आप इस लेख के माध्यम से UPSSSC (PET) की परीक्षा पास करने के बाद मिलने वाली जॉब तथा सैलरी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।UPSSSC (PET) से संबंधित जॉब प्रोफाईल तथा स्केल पे :आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार UPSSSC (PET) परीक्षा उन पदों के लिए आयोजित की जाती है जिनका वेतन पे स्केल 1 (5200-20200) ग्रेड पे 1900 रुपये से ऊपर और पे स्केल 2 (9300-34800) ग्रेड पे 4600 रुपये से नीचे है। इन पदों पर नियुक्ति के बाद बेसिक-पे के अलावा डीए, एचआरए, ट्रेवलिंग भत्ता जैसे विभिन्न भत्ते और अन्य लाभ भी मिलते हैं। इसलिए पदों के अनुसार अभ्यर्थियों को इन हैंड 35,000 रुपये तक कि सैलरी मिलती है।UPSSSC PET 2021 के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए लिए वेतन संरचना इस प्रकार है :राजस्व लेखपाल - 21700 रुपये से 69100 रुपये तक + जीपी 2000 रुपयेमहिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता - 21700 रुपये से 69100 रुपये तक + जीपी 2000 रुपयेकृषि तकनीकी सहायक - 19900 रुपये से 63200 रुपये तक + जीपी 1900 रुपयेजूनियर असिस्टेंट - 22900 रुपये से 24900 रुपये तक + जीपी 2000 रुपयेइंटरनल एकाउंट्स - 29200 रुपये से 92300 रुपये तक + जीपी 2800 रुपयेलेखा परीक्षक - 29200 रुपये से 92300 रुपये तक + जीपी 2800 रुपयेगन्ना पर्यवेक्षक रु. 25500 रुपये से 81100 रुपये + जीपी 2400 रुपयेवन रक्षक - 19200 रुपये से 63200 रुपये + जीपी 1900 रुपयेप्रयोगशाला तकनीशियन - 29200 रुपये से 92300 रुपये + जीपी 2800 रुपयेएक्स-रे तकनीशियन - 21700 रुपये से 69100 रुपये + जीपी 2000 रुपयेUPSSSC PET 2021 के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए भत्ते तथा अन्य लाभ :महंगाई भत्तास्टडी लीवस्वास्थ्य सुविधाटेलीफोन / मोबाइल कनेक्शनपेंशनइंटरनेट सुविधायात्रा भत्तामकान किराया भत्तइसके अलावा भी अन्य कई तरह के लाभ मिलते हैं।UPSSSC (PET) 2021 जॉब प्रोफाइल :इन परीक्षाओं में पास होने के बाद अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेशन अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा निकाली जाने वाली ग्रुप 'C' के विभिन्न पदों पर काम करना होता है।ग्रुप 'C' के अंतर्गत आने वाले पद :कंप्यूटर ऑपरेटरजूनियर असिस्टेंट और क्लर्कस्टेनोग्राफरक्रेन सुपरवाइजर