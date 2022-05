{"_id":"6289d270ee40df52eb67de3b","slug":"upsssc-pet-exam-2022-do-you-know-that-pet-is-mandatory-for-which-recruitments-in-up-when-its-application-forms-are-starting-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSSSC PET Exam 2022: क्या आप जानते हैं यूपी में किन-किन भर्तियों के लिए अनिवार्य है पीईटी, कब से शुरू हो रहे हैं इसके आवेदन फार्म","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: पीआर डेस्क Updated Sun, 22 May 2022 11:34 AM IST