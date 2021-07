UPSSSC PET Exam 2021 Gk Questions: ये हैं PET में पूछे जाने वाले करेंट अफेयर्स के 10 प्रश्न, अच्छे से कर लें तैयार

{"_id":"60eb25338ebc3ebf5a00b396","slug":"upsssc-pet-exam-2021-gk-questions-these-are-10-questions-of-current-affairs-asked-in-pet-prepare-well-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSSSC PET Exam 2021 Gk Questions: \u092f\u0947 \u0939\u0948\u0902 PET \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0942\u091b\u0947 \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0915\u0930\u0947\u0902\u091f \u0905\u092b\u0947\u092f\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 10 \u092a\u094d\u0930\u0936\u094d\u0928, \u0905\u091a\u094d\u091b\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u0930 \u0932\u0947\u0902 \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

अगर आप भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( UPSSSC ) द्वारा 20 अगस्त को आयोजित हो रही प्रारम्भिक पात्रता परीक्षा (PET) में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको पता ही होगा अब परीक्षा में 40 दिनों से भी कम समय बचा है। ऐसे में बाकी सबजेक्ट्स के साथ ही इन दिनों उन्हें अपनी करेंट अफेयर्स की तैयारी भी तेज कर देनी चाहिए ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर आ सकें। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न साझा करने जा रहे हैं जो इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।1. मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस किस वर्ष शुरू हुआ।a) 1995 b) 1998 c)1996 d)1997उत्तर-a2. समग्र शिक्षा योजना के तहत कितनी राशि जारी की गई है?a)5862 करोड़ b)7869 करोड़ c)7622 करोड़ d)7800 करोड़उत्तर-c3. वैक्टेश्वर स्वामी मंदिर की नींव कहाँ रखी गई है?a)उत्तराखंड b) उत्तर प्रदेश c)जम्मू और कश्मीर d)हिमाचल प्रदेशउत्तर-c4. किस केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है?a)लदाख b) जम्मू और कश्मीर c) दिल्ली d)पुडुचेरीउत्तर-a5. ग्लोबल इंडेक्स पीस 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है।a) आइसलैंड b)ग्रीनलैंड c) डेनमार्क d)न्यूजीलैंडउत्तर-a6. भारतीय ओलंपिक संघ (IDA) ने किसके साथ एक प्रायोजन समझौता किया है?a) एमपीएल b)अमूल c) a और b दोनों d)केवल aउत्तर-a और b दोनों7. ग्लोबल इंडेक्स पीस 2021 में भारत का कौन सा रैंक है?a)136 b)137 c)138 d)135उत्तर-d8. नफ़्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं?a)फ्रांस b) इटली c) इजराइल d) ईरानउत्तर-c9. विश्व का सबसे शक्तिशाली चुम्बक कहाँ स्थापित होने जा रहा है?a)फ्रांस b) यूके c)यूएसए d)इंडियाउत्तर-d10.मार्किस किडो किस खेल से जुड़े है?a)तैराकी b)टेनिस c)बैडमिंटन d)हॉकीउत्तर-cफ्री में करें पक्की तैयारीअगर आप भी घर बैठे अपने किसी भी एग्जाम का कंप्लीट रिवीजन व पक्की तैयारी करना चाहते हैं इसके लिए अभी फ्री Safalta Class अज्वॉइन कर लें जहां पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSI, UP-ASI, PET. CTET, UPTET, पॉलिटेक्निक, NDA/NA, CDS, AFCAT की मजबूत तैयारी दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी द्वारा लाइव क्लासेस माध्यम से कराई जा रही है।