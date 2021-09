UPSSSC PET 2021: इस तारीख तक जारी हो सकते हैं परिणाम, ऐसे हो रहा है आपकी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन

उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 से पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा 22,794 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। इन भर्तियों में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) में उतीर्ण होना आवश्यक है। UPSSSC द्वारा निकाली जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का PET पास होना जरूरी है। राज्य में PET 24 अगस्त को आयोजित की गई थी और इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी अभी इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर एवं पक्की तैयारी के लिए आप सफलता के फ्री कोर्स की सहायता ले सकते हैं। आप इन कोर्सेस से यहां क्लिक करके Exam Preparation FREE Course- Subscribe Now बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं।



कब तक जारी होंगे परिणाम

PET के परिणाम अक्टूबर माह में घोषित किए जा सकते हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UPSSSC ने उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया है और इसके पूरा होते ही अक्टूबर महीने में परिणामों की घोषणा हो सकती है। अभ्यर्थियों को इससे संबंधित सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।



इन नियमों के साथ हो रहा है उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन

PET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू हो चुका है। इन उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयोग द्वारा निम्न नियमों के आधार पर किया जा रहा है।



नेगेटिव मार्किंग

आधिकारिक अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था लागू होगी। अधिसूचना के मुताबिक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थियों का 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। गौरतलब है कि इस परीक्षा में 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था।



नॉर्मलाइजेशन

इस परीक्षा में उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद नंबर देते समय अंको को नॉर्मलाइज किया जाएगा। गौरतलब है कि आधिकारिक अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाएगी।



कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

