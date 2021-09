UPSSSC PET 2021: यूपी में 22,794 पदों पर होंगी भर्तियां, PET के रिजल्ट का है इंतजार

{"_id":"614b2946bc78683daf41d7ee","slug":"upsssc-pet-2021-recruitment-for-22794-posts-in-up-pet-results-are-awaited-safalta","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UPSSSC PET 2021: \u092f\u0942\u092a\u0940 \u092e\u0947\u0902 22,794 \u092a\u0926\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0940 \u092d\u0930\u094d\u0924\u093f\u092f\u093e\u0902, PET \u0915\u0947 \u0930\u093f\u091c\u0932\u094d\u091f \u0915\u093e \u0939\u0948 \u0907\u0902\u0924\u091c\u093e\u0930","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

सार UPSSSC PET 2021: उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने में विभिन्न विभागों के 22,794 पदों पर भर्तियां होंगी। इन भर्तियों में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का PET में उतीर्ण होना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अगले 6 महीने में कई भर्तियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा मार्च 2022 से पहले विभिन्न विभागों के 22,794 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। हालांकि, इन भर्तियों में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलेगा, जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) में उतीर्ण होंगे। गौरतलब है कि UPSSSC द्वारा पूरे राज्य में 24 अगस्त को PET आयोजित की गई थी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में बेहतर तैयारी करने के लिए आप सफलता द्वारा चलाए जा रहे फ्री कोर्स की सहायता ले सकते हैं। आप इस कोर्स से यहां से Exam Preparation FREE Course- Subscribe Now जुड़ सकते हैं।



किन पदों पर निकलेंगी भर्तियां

UPSSSC द्वारा जारी किए गए एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक PET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मार्च 2022 से पहले कुल 22,794 पदों पर भर्ती के लिए होने वाले परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिल सकता है। इन पदों में राजस्व लेखपाल के 7882 पद, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 पद, गन्ना पर्यवेक्षक के 2500 पद, कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के 2000 पद और प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ एवं एक्सरे प्राविधिक के 1200 पद शामिल हैं।



PET के परिणामों का है इंतजार

इन पदों पर भर्तियां PET के आधार पर की जानी हैं, इसलिए इन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन PET के परिणामों के बाद ही जारी किया जाएगा। UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का PET में उतीर्ण होना आवश्यक है।

कब तक जारी हो सकते हैं परिणाम

PET के परिणामों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके परिणाम अक्तूबर माह में घोषित किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले आयोग ने 31 अगस्त को PET की फाइनल आंसर-की जारी की थी। अभ्यर्थियों को PET के परिणाम तथा अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए।



