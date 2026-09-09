यूपीएसएसएससी: जूनियर असिस्टेंट 2023 भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, कितनी गई कटऑफ, किसका हुआ चयन? देखें पीडीएफ

कितने अभ्यर्थी अंतिम चयन तक पहुंचे?

लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टंकण परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी सूचना 25 अप्रैल 2026 को जारी की गई थी। सत्यापन की प्रक्रिया 6 जून 2026 से शुरू हुई। आयोग के अनुसार:

दस्तावेज सत्यापन के लिए पात्र अभ्यर्थी: 26,570

सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करने वाले अभ्यर्थी: 25,711

अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी: 5,329

अंतिम निर्धारित पद: 5,339

रिक्त रह गए पद: 10

10 पद खाली क्यों रह गए?

सभी 5,339 पदों पर चयन नहीं हो सका। आयोग के अनुसार दिव्यांगजन की कुछ उप-श्रेणियों में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण 10 पद रिक्त रह गए। इनमें शामिल हैं:

डी.डी.डब्ल्यू. श्रेणी: 5 पद

एम.डी. श्रेणी: 5 पद



ये पद आगे नियमानुसार आगे बढ़ाए जाने की प्रक्रिया के अधीन रहेंगे।