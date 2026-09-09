यूपीएसएसएससी: जूनियर असिस्टेंट 2023 भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, कितनी गई कटऑफ, किसका हुआ चयन? देखें पीडीएफ
UPSSSC Junior Assistant 2023 Final Result: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-3 भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। 5,339 पदों के मुकाबले 5,329 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। जानें किस वर्ग की कटऑफ कितनी रही और 10 पद खाली क्यों रह गए...
विस्तार
UPSSSC Junior Assistant Final Result 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी), लखनऊ ने संयुक्त कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-3 मुख्य परीक्षा (पीईटी-2022)/07 का अंतिम चयन परिणाम और कटऑफ अंक जारी कर दिए हैं। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 08-परीक्षा/2023 के तहत हुई थी।
आयोग की ओर से जारी सूचना संख्या 199/01/कंप्यूटर अनुभाग (12)/2024-26/08-परीक्षा/2023 में संशोधित पदों, चयन प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों, वर्गवार चयन और रिक्त रह गए पदों की जानकारी दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची का पीडीएफ नीचे उपलब्ध है...
पहले कितने पद थे और अब कितने रह गए?
- इस भर्ती में शुरुआत में कुल 5,512 पद घोषित किए गए थे।
- इनमें 5,286 पद सामान्य चयन और 226 पद विशेष चयन के थे।
- बाद में अलग-अलग विभागों में पदों की संख्या में संशोधन किया गया।
- संशोधनों के बाद अंतिम रूप से 5,339 पद निर्धारित किए गए।
- इनमें 5,113 पद सामान्य चयन और 226 पद विशेष चयन के हैं।
किन विभागों में पद घटे?
- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय: कनिष्ठ सहायक के 739 पदों को पहले 142 पद घटाकर 597 किया गया। बाद में इसमें 17 पद और कम किए गए। अंतिम संख्या 580 रही।
- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग: 5 में से 1 पद मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए समायोजित किया गया। इसके बाद 4 पद रह गए।
- उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, लखनऊ: 27 पद घटकर 17 रह गए।
- भूजल विभाग, उत्तर प्रदेश: 14 पदों से घटकर 13 पद रह गए।
- परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश: 12 पदों से घटकर 11 पद रह गए।
- भूमि अधिग्रहण निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश: 39 पदों से घटकर 38 पद रह गए।
इन संशोधनों के बाद अंतिम रिक्तियों की संख्या 5,339 निर्धारित की गई।
किस वर्ग से कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ?
लंबवत आरक्षण के तहत कुल 5,339 पदों के मुकाबले 5,329 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। वर्गवार स्थिति इस प्रकार रही:
|वर्ग
|निर्धारित पद
|चयनित अभ्यर्थी
|अनारक्षित
|2,591
|2,585
|अनुसूचित जाति
|1,068
|1,066
|अनुसूचित जनजाति
|147
|147
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|1,076
|1,076
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|457
|457
|कुल
|5,339
|5,329
इस भर्ती में 376 अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से शामिल किया गया है। इनका अंतिम चयन आयोग या संबंधित विभागों के निर्णय के अधीन रहेगा।
कितने अभ्यर्थी अंतिम चयन तक पहुंचे?
लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टंकण परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी सूचना 25 अप्रैल 2026 को जारी की गई थी। सत्यापन की प्रक्रिया 6 जून 2026 से शुरू हुई। आयोग के अनुसार:
- दस्तावेज सत्यापन के लिए पात्र अभ्यर्थी: 26,570
- सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करने वाले अभ्यर्थी: 25,711
- अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी: 5,329
- अंतिम निर्धारित पद: 5,339
- रिक्त रह गए पद: 10
10 पद खाली क्यों रह गए?
सभी 5,339 पदों पर चयन नहीं हो सका। आयोग के अनुसार दिव्यांगजन की कुछ उप-श्रेणियों में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण 10 पद रिक्त रह गए। इनमें शामिल हैं:
- डी.डी.डब्ल्यू. श्रेणी: 5 पद
- एम.डी. श्रेणी: 5 पद
ये पद आगे नियमानुसार आगे बढ़ाए जाने की प्रक्रिया के अधीन रहेंगे।
चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर और कटऑफ पीडीएफ यहां देखें...
किस वर्ग की कटऑफ सबसे ज्यादा रही?
आयोग ने 9 सितंबर 2026 को अलग सूचना के माध्यम से अंतिम कटऑफ अंक और प्रत्येक वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि भी जारी की है। लंबवत आरक्षण की कटऑफ इस प्रकार रही:
|वर्ग
|अंतिम कटऑफ अंक
|अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि
|अनारक्षित
|65.75
|1 सितंबर 1999
|अनुसूचित जाति
|54.00
|1 जुलाई 1998
|अनुसूचित जनजाति
|39.25
|15 जनवरी 1992
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|64.00
|28 जनवरी 1999
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|62.25
|14 मार्च 1996
इन आंकड़ों में अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 65.75 अंक रही, जो दिए गए लंबवत वर्गों में सबसे अधिक है। अनुसूचित जनजाति वर्ग की कटऑफ 39.25 अंक रही।