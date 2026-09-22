फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   UPSSSC Excise Constable Answer Key 2026 Released, Check Provisional Key Till September 28

यूपीएसएसएससी: आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, इस तारीख तक कर सकते हैं डाउनलोड

Tue, 22 Sep 2026 05:42 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 22 Sep 2026 05:42 PM IST
सार

UPSSSC Excise Constable Answer Key 2026: यूपीएसएसएससी ने आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। 722 पदों के लिए 20 सितंबर को हुई परीक्षा की उत्तर कुंजी 28 सितंबर तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
 

विज्ञापन
UPSSSC Excise Constable Answer Key 2026 Released, Check Provisional Key Till September 28
Answer Key - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

UPSSSC Excise Constable: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा 2026 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जो भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

विज्ञापन


यह परीक्षा आयोग के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2026, आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2025)/09 के तहत आयोजित की गई थी। इस भर्ती के जरिए आबकारी सिपाही के 722 रिक्त पदों पर चयन किया जाना है।

विज्ञापन

आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा कब हुई थी?

  • आयोग के अनुसार, आबकारी सिपाही के 722 पदों पर चयन के लिए मुख्य लिखित परीक्षा 20 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी।
  • परीक्षा का आयोजन पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया गया था।
  • अब इसी परीक्षा से संबंधित अस्थायी उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

विज्ञापन

कहां मिलेगी उत्तर कुंजी?

  • आयोग ने अस्थायी उत्तर कुंजी का लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर अपलोड किया है।
  • अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जाकर संबंधित सूचना और उत्तर कुंजी का लिंक देखना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed