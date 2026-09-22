यूपीएसएसएससी: आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, इस तारीख तक कर सकते हैं डाउनलोड

UPSSSC Excise Constable: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा 2026 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जो भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

विज्ञापन





यह परीक्षा आयोग के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2026, आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2025)/09 के तहत आयोजित की गई थी। इस भर्ती के जरिए आबकारी सिपाही के 722 रिक्त पदों पर चयन किया जाना है।