यूपीएसएसएससी: कंप्यूटर ऑपरेटर की सरकारी नौकरी, 81100 रुपये तक सैलरी, कब शुरू होगा आवेदन? कौन भर सकेगा फॉर्म

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री के साथ कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या ‘ओ’ लेवल प्रमाणपत्र और संबंधित कंप्यूटर अनुभव होना जरूरी है। साथ ही अभ्यर्थी का यूपीएसएसएससी पीईटी 2025 उत्तीर्ण होना और वैध स्कोरकार्ड होना चाहिए।



कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के लिए 3 वर्ष और सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 वर्ष का कंप्यूटर अनुभव निर्धारित किया गया है।