यूपीएसएसएससी: आज से भरें कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का फॉर्म, 81100 तक सैलरी, ग्रेजुएशन के साथ ये पात्रता जरूरी

UPSSSC Computer Operator Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर से जुड़ी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज से आवेदन का मौका शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी), लखनऊ ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए और सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 12 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर 2026 से शुरू हो गए हैं। योग्य अभ्यर्थी 28 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

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