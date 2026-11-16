यूपीएससी: डेंटल सर्जन और वैज्ञानिक-बी समेत कई पदों पर भर्ती, भरी जाएंगी 13 रिक्तियां, कौन कर सकता है आवेदन?

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने विज्ञापन संख्या 13/2026 के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 13 रिक्त पद भरे जाएंगे। इनमें डेंटल सर्जन के 5, आयुर्वेद चिकित्सक के 2, होम्योपैथिक चिकित्सक का 1 और साइंटिस्ट ‘बी’ के 5 पद शामिल हैं।

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विवरण जानकारी भर्ती संस्था संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) विज्ञापन संख्या 13/2026 कुल पद 13 पदों के नाम डेंटल सर्जन, आयुर्वेद चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक, साइंटिस्ट ‘बी’ आवेदन शुरू 14 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 4 दिसंबर 2026 आवेदन का समय शाम 6 बजे तक आवेदन का माध्यम ऑनलाइन चयन प्रक्रिया आवेदन की छंटनी, भर्ती परीक्षा (यदि आवश्यक हो) और साक्षात्कार वेतनमान सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल-10 आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in आवेदन पोर्टल upsconline.nic.in

आयोग ने 14 नवंबर 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 4 दिसंबर 2026 को शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आयोग के ऑनलाइन भर्ती पोर्टल पर करना होगा।

किस पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं?

यूपीएससी ने चार अलग-अलग पदों के लिए कुल 13 रिक्तियां घोषित की हैं। इन पदों का विभाग और रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

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पद का नाम विभाग/संस्था पद डेंटल सर्जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 5 आयुर्वेद चिकित्सक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) 2 होम्योपैथिक चिकित्सक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) 1 साइंटिस्ट ‘बी’ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) 5 कुल 13

इनमें डेंटल सर्जन के 5 पदों में UR के 3, EWS का 1 और SC का 1 पद शामिल है। आयुर्वेद चिकित्सक के 2 पदों में UR और EWS के लिए एक-एक रिक्ति है। होम्योपैथिक चिकित्सक का एक पद EWS श्रेणी के लिए है। साइंटिस्ट ‘बी’ के 5 पदों में UR के 2, EWS का 1, OBC का 1 और SC का 1 पद शामिल है।

साइंटिस्ट ‘बी’ के पदों का विषयवार बंटवारा क्या है?

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में साइंटिस्ट ‘बी’ के पांच पद तीन विषयों के लिए हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

विषय पद वनस्पति विज्ञान (Botany) 3 उद्यान विज्ञान (Horticulture) 1 कार्बनिक रसायन (Organic Chemistry) 1 कुल 5

इस पद के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री जरूरी है। डॉक्टरेट की डिग्री को वांछनीय योग्यता बताया गया है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

चारों पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है।

पद जरूरी शैक्षणिक योग्यता डेंटल सर्जन मान्यता प्राप्त संस्थान से BDS या विज्ञापन में स्वीकार की गई अन्य पात्र दंत चिकित्सा योग्यता। राज्य दंत चिकित्सा परिषद या अधिकरण में पंजीकरण जरूरी है। आयुर्वेद चिकित्सक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आयुर्वेद की डिग्री और केंद्रीय या राज्य भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में नामांकन। होम्योपैथिक चिकित्सक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होम्योपैथी की डिग्री और केंद्रीय या राज्य होम्योपैथी रजिस्टर में नामांकन। साइंटिस्ट ‘बी’ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वनस्पति विज्ञान, उद्यान विज्ञान या कार्बनिक रसायन में मास्टर डिग्री।

डेंटल सर्जन पद के लिए अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी करना नियुक्ति से पहले जरूरी है। हालांकि, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, वे भी चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उन्हें नियुक्ति से पहले इंटर्नशिप पूरी करनी होगी।

आयु सीमा कितनी है?

आयु सीमा पद और आरक्षण श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है। विज्ञापन में दी गई अधिकतम आयु इस प्रकार है:

पद श्रेणी अधिकतम आयु डेंटल सर्जन UR/EWS 35 वर्ष डेंटल सर्जन SC 40 वर्ष आयुर्वेद चिकित्सक UR/EWS 35 वर्ष होम्योपैथिक चिकित्सक EWS 35 वर्ष साइंटिस्ट ‘बी’ UR/EWS 35 वर्ष साइंटिस्ट ‘बी’ OBC 38 वर्ष साइंटिस्ट ‘बी’ SC 40 वर्ष

सामान्य नियमों के अनुसार, पात्र SC/ST उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष और OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट मिल सकती है। दिव्यांग उम्मीदवारों को संबंधित पद की पात्रता और नियमों के अनुसार अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट का प्रावधान है।



साइंटिस्ट ‘बी’ के उम्मीदवारों के लिए विशेष सूचना: इस पद की पांच रिक्तियां पहले विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत निकाली गई थीं। अब विज्ञापन संख्या 13/2026 में इन्हें दोबारा जारी किया गया है। इस पद के लिए आयु और अन्य पात्रता शर्तों की गणना की तारीख 3 जुलाई 2026 ही रहेगी, न कि 4 दिसंबर 2026। पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

कितना आवेदन शुल्क देना होगा?

आयोग ने आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया है। हालांकि, कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है।

उम्मीदवार की श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के पुरुष 25 रुपये OBC वर्ग के पुरुष 25 रुपये EWS वर्ग के पुरुष 25 रुपये SC/ST उम्मीदवार कोई शुल्क नहीं दिव्यांग उम्मीदवार (PwBD) कोई शुल्क नहीं सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार कोई शुल्क नहीं

शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। एक बार जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

चयन कैसे होगा?

यूपीएससी इन पदों पर सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां करेगा। चयन के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:

आवेदन की छंटनी: आयोग उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और आवेदन में दी गई अन्य जानकारियों की जांच करेगा। भर्ती परीक्षा: यदि आवेदनों की संख्या अधिक होती है, तो उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जा सकती है। साक्षात्कार: छांटे गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेजों की जांच: उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाणपत्र और आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी कर लेने से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। जरूरत पड़ने पर उच्च शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर भी छंटनी की जा सकती है।

UPSC Recruitment 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: