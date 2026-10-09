यूपीएससी एनडीए-II रिजल्ट: लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित, पास हुए या नहीं, पीडीएफ में देखें रोल नंबर

सफल अभ्यर्थियों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्या करना होगा?

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को परिणाम जारी होने के दो सप्ताह के भीतर भारतीय सेना के भर्ती पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। इस हिसाब से अंतिम तारीख 23 अक्तूबर 2026 होगी। पंजीकरण के लिए ये कदम अपनाएं:

भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in खोलें।

अपना अभ्यर्थी खाता पंजीकृत करें या पहले से बना खाता खोलें।

मांगी गई जानकारी और संपर्क विवरण जांचें।

पंजीकरण पूरा होने पर उसकी पावती सुरक्षित रखें।

पंजीकृत ईमेल के इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर में एसएसबी चयन केंद्र और साक्षात्कार की तारीख से जुड़ी सूचना देखते रहें।



जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही इस पोर्टल पर पंजीकरण कर रखा है, उन्हें दी गई सूचना के मुताबिक दोबारा पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्हें अपनी जानकारी और प्राथमिकताओं की जांच कर लेनी चाहिए।



यदि पोर्टल पर तकनीकी समस्या आती है, तो सूचना में दिए गए ईमेल dir-recruiting6-mod@nic.in पर संपर्क करने का उल्लेख है। ईमेल में समस्या का स्पष्ट विवरण और त्रुटि का स्क्रीनशॉट शामिल करना उपयोगी रहेगा।