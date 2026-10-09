यूपीएससी एनडीए-II रिजल्ट: लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित, पास हुए या नहीं, पीडीएफ में देखें रोल नंबर
संघ लोक सेवा आयोग ने एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2026 की लिखित परीक्षा का परिणाम आज, 9 अक्तूबर को जारी कर दिया है। परिणाम के साथ लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर भी जारी किए गए हैं। सफल अभ्यर्थी अब एसएसबी इंटरव्यू की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर आपने भी परीक्षा दी थी, तो यहां उपलब्ध परिणाम पीडीएफ में अपना रोल नंबर देख सकते हैं।
विस्तार
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 9 अक्तूबर 2026 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2026 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 13 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। यह भर्ती 158वें एनडीए पाठ्यक्रम और 120वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम के लिए है। इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत 1 जुलाई 2027 से निर्धारित है।
लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी अब सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के साक्षात्कार में शामिल होने की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दें। चयन प्रक्रिया के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना की संबंधित शाखाओं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा।
अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत अंक और न्यूनतम अर्हक कटऑफ पूरी चयन प्रक्रिया और अंतिम परिणाम के बाद जारी किए जाएंगे। अंक जारी होने पर उन्हें यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा।
परिणाम से जुड़ी मुख्य जानकारी
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विवरण
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जानकारी
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परिणाम जारी होने की तारीख
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9 अक्तूबर 2026
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लिखित परीक्षा की तारीख
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13 सितंबर 2026
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परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
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संघ लोक सेवा आयोग
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संबंधित पाठ्यक्रम
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158वां एनडीए और 120वां आईएनएसी
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प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख
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1 जुलाई 2027
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आधिकारिक वेबसाइट
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upsc.gov.in
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अगला चरण
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सेवा चयन बोर्ड का साक्षात्कार
|रिजल्ट पीडीएफ
|यहां देखें...
सफल अभ्यर्थियों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्या करना होगा?
लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को परिणाम जारी होने के दो सप्ताह के भीतर भारतीय सेना के भर्ती पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। इस हिसाब से अंतिम तारीख 23 अक्तूबर 2026 होगी। पंजीकरण के लिए ये कदम अपनाएं:
- भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in खोलें।
- अपना अभ्यर्थी खाता पंजीकृत करें या पहले से बना खाता खोलें।
- मांगी गई जानकारी और संपर्क विवरण जांचें।
- पंजीकरण पूरा होने पर उसकी पावती सुरक्षित रखें।
- पंजीकृत ईमेल के इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर में एसएसबी चयन केंद्र और साक्षात्कार की तारीख से जुड़ी सूचना देखते रहें।
जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही इस पोर्टल पर पंजीकरण कर रखा है, उन्हें दी गई सूचना के मुताबिक दोबारा पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्हें अपनी जानकारी और प्राथमिकताओं की जांच कर लेनी चाहिए।
यदि पोर्टल पर तकनीकी समस्या आती है, तो सूचना में दिए गए ईमेल dir-recruiting6-mod@nic.in पर संपर्क करने का उल्लेख है। ईमेल में समस्या का स्पष्ट विवरण और त्रुटि का स्क्रीनशॉट शामिल करना उपयोगी रहेगा।
एसएसबी इंटरव्यू में कौन-से दस्तावेज ले जाने होंगे?
अभ्यर्थियों को उम्र और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाणपत्र संबंधित सेवा चयन बोर्ड में प्रस्तुत करने होंगे। दी गई सूचना के अनुसार, ये दस्तावेज साक्षात्कार के पहले दिन दिखाने होंगे। जरूरी दस्तावेजों की सूची:
- दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र, जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो।
- बारहवीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र।
- संबंधित अंकपत्र और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज।
- वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र।
- मूल दस्तावेजों के साथ स्वप्रमाणित प्रतियां।