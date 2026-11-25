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मोहम्मदी थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति की ससुराल बंडा क्षेत्र में है। वह अपनी पत्नी को अपने ई-रिक्शा से ससुराल से लेकर घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक महिला को भी पुवायां तक के लिए ई-रिक्शा पर बिठा लिया। राजीव चौक पर महिला ई-रिक्शा से उतरने लगी। इस बीच महिला का देवर शराब के नशे में मौके पर आ गया और उसकी ई-रिक्शा चालक से कहासुनी हो गई।विवाद बढ़ने पर ई-रिक्शा चालक और शराबी युवक के बीच मारपीट होने लगी। शराबी युवक के चेहरे पर चोट लग गई तो उसकी भाभी ने भी ई-रिक्शा चालक को पीटना शुरू कर दिया। ई-रिक्शा चालक की पत्नी से भी मारपीट की गई। ऐसे में यहां जाम लग गया।जाम खुलवाने पहुंचे ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने मारपीट होती देख दोनों पक्षों को थाने पहुंचाया। दो महिलाओं सहित चार लोगों के चोटें लगने के बाद भी पुलिस ने दोनों पक्षों को बिना कार्रवाई के ही छोड़ दिया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिली तो कार्रवाई कराई जाएगी।