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- रेलवे स्टेशन पर 27 नवंबर से 17 दिसंबर तक लगेगा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरसंवाद न्यूज एजेंसीबिजनौर। रेलवे स्टेशन पर लाइफलाइन एक्सप्रेस रेल अस्पताल पहुंच गया है। इंपैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से 258वें लाइफलाइन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के तहत 27 नवंबर से 17 दिसंबर तक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। शिविर में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उपचार की सुविधा मिलेगी।लाइफलाइन एक्सप्रेस में इलाज कराने के लिए मरीजों में उत्साह देखने को मिल रहा है। एक सप्ताह के भीतर करीब 1200 लोगों ने उपचार के लिए अपना पंजीकरण कराया है। मरीजों की संख्या को देखते हुए फाउंडेशन की टीम क्षेत्र में भ्रमण कर पंजीकरण करा रही है। ताकि, अधिक से अधिक लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। फाउंडेशन के सीनियर ऑपरेशन ऑफिसर डॉ. वी मनोहर रेड्डी ने बताया कि लाइफलाइन एक्सप्रेस में मरीजों को जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर का उद्देश्य ऐसे लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। 27 नवंबर से शुरू होने वाले शिविर में पंजीकृत मरीजों का उपचार किया जाएगा।शिविर में इन बीमारियों का होगा इलाजफाउंडेशन के सीनियर ऑपरेशन ऑफिसर डॉ. वी मनोहर रेड्डी ने बताया कि शिविर में आंखों की जांच और मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए 27 नवंबर से दो दिसंबर तक कार्य होगा, जबकि ऑपरेशन 28 नवंबर से तीन दिसंबर तक किए जाएंगे। कान की जांच तीन से आठ दिसंबर और ऑपरेशन चार से नौ दिसंबर तक होंगे। 18 साल से कम उम्र के मरीजों के मुड़े हुए पैर की जांच एवं सर्जरी नौ से 12 दिसंबर तक होगी।कटे-फटे होठों की जांच भी इसी अवधि में होगी, जबकि ऑपरेशन 10 से 13 दिसंबर तक किए जाएंगे। दांतों की जांच और उपचार 13 से 17 दिसंबर तक चलेगा। वहीं, स्तन और ग्रीवा कैंसर की जांच एवं जागरूकता कार्यक्रम 27 नवंबर से दो दिसंबर तक आयोजित होगा। शिविर में मरीजों को आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र साथ लाना होगा।