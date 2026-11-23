संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और नौसेना अकादमी (एनए) परीक्षा (I), 2027 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से एनडीए की थल सेना, नौसेना और वायुसेना शाखाओं के साथ भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 11 अप्रैल 2027 को किया जाएगा।

एनडीए-1 2027 का नोटिस कब आएगा?

इस भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना 2 दिसंबर 2026 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी इसी दिन से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह परीक्षा 159वें एनडीए पाठ्यक्रम और 121वें भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम (आईएनएसी) के लिए आयोजित की जाएगी।

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आवेदन कब से कब तक कर सकेंगे?

यूपीएससी एनडीए-एनए परीक्षा 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 22 दिसंबर 2026 तक का समय मिलेगा। परीक्षा और पाठ्यक्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें नीचे दी गई हैं:

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अधिसूचना जारी होने की तारीख: 2 दिसंबर 2026

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 2 दिसंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 22 दिसंबर 2026

एनडीए-1 परीक्षा की तारीख: 11 अप्रैल 2027

पाठ्यक्रम शुरू होने की तारीख: 1 जनवरी 2028

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।



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एनडीए-एनए परीक्षा 2027 से जुड़ी जरूरी जानकारी

यूपीएससी की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, भर्ती से जुड़ी प्रमुख जानकारियां इस प्रकार हैं:

विवरण जानकारी संस्था संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा का नाम एनडीए और एनए परीक्षा (I), 2027 पाठ्यक्रम 159वां एनडीए पाठ्यक्रम नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम 121वां आईएनएसी कुल पद अधिसूचना में घोषित किए जाएंगे नौकरी का स्थान पूरे भारत में आवेदन का माध्यम ऑनलाइन परीक्षा की तारीख 11 अप्रैल 2027 आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

एनडीए-एनए परीक्षा 2027 के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के आधार पर निर्धारित किया गया है।

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 100 रुपये अन्य श्रेणियां शून्य रुपये

आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। जिन अभ्यर्थियों पर शुल्क लागू नहीं है, उन्हें आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

कैसे होगा एनडीए-एनए परीक्षा 2027 में चयन?

एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा में चयन की प्रक्रिया सामान्य रूप से कई चरणों में पूरी होती है। इसमें लिखित परीक्षा के बाद सेवा चयन बोर्ड का साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षण शामिल होता है। चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:

लिखित परीक्षा: सबसे पहले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार: लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण: निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच होगी। अंतिम मेरिट सूची: सभी जरूरी चरण पूरे होने के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

यूपीएससी एनडीए भर्ती 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?

इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करना होगा: