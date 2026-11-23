कभी-कभी किसी अनजान इंसान की छोटी-सी मदद भी बहुत बड़ी खुशी बन जाती है। ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला वीडियो बेंगलुरु से सामने आया है। इसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो रहे हैं। वीडियो में एक कंटेंट क्रिएटर बाबर नाम के शख्स से मिलता है। कंटेंट क्रिएटर उससे पूछता है कि क्या उसके पास ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए स्कैनर है। बाबर इंकार कर देता है और बताता है कि उसे दुकानदार को पैसे देने हैं, लेकिन उसके पास डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं है।

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इसके बाद वह दुकानदार को बुलाने के लिए बाबर से कहता है। बाबर तुरंत दौड़कर दुकानदार को ले आता है। कंटेंट क्रिएटर दुकानदार के अकाउंट में 500 रुपये भेजता है और उससे कहता है कि 100 रुपये अपने पास रख लेना और बाकी 400 रुपये बाबर को दे देना।दुकानदार उसकी बात मान लेता है, लेकिन बाबर इस मदद को देखकर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कंटेंट क्रिएटर उसे समझाता है कि रोने की जरूरत नहीं है और कहता है कि वह अक्सर इस रास्ते से गुजरता है, आगे भी मुलाकात होती रहेगी।बाबर की भावुकता देखकर कंटेंट क्रिएटर भी बार-बार उसका हाल पूछता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। यह पल कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।वीडियो देखने वाले लोग कंटेंट क्रिएटर की दरियादिली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा, सिर्फ इतना अमीर बनना है कि जरूरतमंद की मदद कर सकूं। वहीं दूसरे शख्स ने लिखा है कि जिस व्यक्ति के लिए 400 रुपये छोटी रकम हो सकती है, उसके लिए यही रकम कितनी मायने रखती है, इसे समझना चाहिए। कुछ लोग बाबर की मदद के लिए आगे आने की अपील भी कर रहे हैं। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।