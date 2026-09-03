यूपीएससी: संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा 2027 का नोटिफिकेशन जारी, कौन और कब तक कर सकता है आवेदन? जानें शर्तें

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा 2027 के लिए 127 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 22 सितंबर 2026 है। परीक्षा का प्रारंभिक चरण 10 जनवरी 2027 को होगा, जबकि मुख्य परीक्षा 19 और 20 जून 2027 को आयोजित की जाएगी।

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