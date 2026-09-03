यूपीएससी: संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा 2027 का नोटिफिकेशन जारी, कौन और कब तक कर सकता है आवेदन? जानें शर्तें
संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा 2027 के लिए 127 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विस्तार
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा 2027 के लिए 127 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 22 सितंबर 2026 है। परीक्षा का प्रारंभिक चरण 10 जनवरी 2027 को होगा, जबकि मुख्य परीक्षा 19 और 20 जून 2027 को आयोजित की जाएगी।
यह परीक्षा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और केंद्रीय भूजल बोर्ड में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी। इसके तहत भूविज्ञानी, भूभौतिकीविद्, रसायनज्ञ और वैज्ञानिक ‘बी’ जैसे पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
नोट करें अहम तिथियां
|आयोजन
|तारीख
|आवेदन की अंतिम तिथि
|22 सितंबर 2026, शाम 6 बजे तक
|प्रारंभिक परीक्षा
|10 जनवरी 2027
|मुख्य परीक्षा
|19 और 20 जून 2027
|व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार
|मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद घोषित होगा
क्या है शैक्षणिक योग्यता की शर्तें?
- जियोलॉजिस्ट: जियोलॉजी या इससे जुड़े विषय में स्नातकोत्तर डिग्री (पीजी)।
- जियोफिजिस्ट/साइंटिस्ट ‘बी’ (जियोफिजिक्स): फिजिक्स या जियोफिजिक्स से जुड़े विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।
- केमिस्ट/साइंटिस्ट ‘बी’ (केमिस्ट्री): केमिस्ट्री या इससे जुड़े विषय में एमएससी।
- साइंटिस्ट ‘बी’ (हाइड्रोजियोलॉजी)/असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट: जियोलॉजी, एप्लाइड जियोलॉजी, मरीन जियोलॉजी या हाइड्रोजियोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री।
- असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट: जियोलॉजी या इससे जुड़े विषय में स्नातकोत्तर या एकीकृत स्नातकोत्तर डिग्री।
- असिस्टेंट जियोफिजिस्ट: जियोफिजिक्स, फिजिक्स या इससे जुड़े विषय में एमएससी/एमएससी (टेक) या एकीकृत एमएससी।
- असिस्टेंट केमिस्ट: केमिस्ट्री या इससे जुड़े विषय में एमएससी या एकीकृत एमएससी।
श्रेणी-I: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (खान मंत्रालय) में कितने पद?
|पद
|समूह
|रिक्तियां
|जियोलॉजिस्ट
|समूह ए
|29
|जियोफिजिस्ट
|समूह ए
|00
|केमिस्ट
|समूह ए
|07
|असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट
|समूह बी
|34
|असिस्टेंट जियोफिजिस्ट
|समूह बी
|35
|असिस्टेंट केमिस्ट
|समूह बी
|06
|कुल
|-
|111
श्रेणी-II: केंद्रीय भूजल बोर्ड (जल शक्ति मंत्रालय) में कुल पद
|पद
|समूह
|रिक्तियां
|साइंटिस्ट ‘बी’ (हाइड्रोजियोलॉजी)
|समूह ए
|05
|साइंटिस्ट ‘बी’ (केमिस्ट्री)
|समूह ए
|01
|साइंटिस्ट ‘बी’ (जियोफिजिक्स)
|समूह ए
|01
|असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट
|समूह बी
|07
|असिस्टेंट केमिस्ट
|समूह बी
|01
|असिस्टेंट जियोफिजिस्ट
|समूह बी
|01
|कुल
|-
|16
आयु में कितने साल की छूट?
यूपीएससी की इस भर्ती में एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल और ओबीसी वर्ग के पात्र उम्मीदवारों को 3 साल की आयु में छूट मिलेगी। वहीं, जीएसआई/सीजीडब्ल्यूबी में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को संबंधित पद के अनुसार अधिकतम 5 साल तक की छूट दी जा सकती है।
आवेदन शुल्क
आवेदन के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 200 शुल्क देना होगा। वहीं महिला, एससी, एसटी और मानक विकलांगता वाले उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।