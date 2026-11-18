संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 के पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना कार्यक्रम देख सकते हैं। आयोग ने सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू की तारीख और सत्र की जानकारी पीडीएफ में उपलब्ध कराई है।

यूपीएससी सीएसई का इंटरव्यू कब होगा?

जारी कार्यक्रम के अनुसार, इंटरव्यू 7 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 12 फरवरी 2027 तक चलेंगे। इस चरण के लिए कुल 2,526 अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया है।

विज्ञापन

कितने बजे रिपोर्ट करना होगा?

यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट दो सत्रों में आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने निर्धारित सत्र के अनुसार रिपोर्ट करना होगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

सत्र रिपोर्टिंग का समय सुबह का सत्र सुबह 9 बजे दोपहर का सत्र दोपहर 1 बजे

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी इंटरव्यू तारीख और रिपोर्टिंग समय पीडीएफ में ध्यान से जांच लें।

इंटरव्यू से पहले ऑनलाइन जानकारी जमा करना जरूरी

आयोग के अनुसार, सभी 2,526 चयनित अभ्यर्थियों के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट का कार्यक्रम तैयार कर दिया गया है। हालांकि, उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर अपडेट और सबमिट करनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन विंडो 11 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक खुली थी। निर्धारित समय में आवश्यक जानकारी जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को ई-समन पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति भी नहीं मिलेगी।



विवरण जानकारी इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थी 2,526 पर्सनैलिटी टेस्ट शुरू 7 दिसंबर 2026 पर्सनैलिटी टेस्ट समाप्त 12 फरवरी 2027 सुबह के सत्र का रिपोर्टिंग समय 9 बजे दोपहर के सत्र का रिपोर्टिंग समय 1 बजे ऑनलाइन जानकारी जमा करने की अवधि 11 से 25 नवंबर 2026 इंटरव्यू का स्थान धौलपुर हाउस, नई दिल्ली आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in



UPSC CSE 2026 Interview Complete Schedule - PDF



कहां आयोजित होंगे UPSC CSE 2026 के इंटरव्यू?

सिविल सेवा परीक्षा 2026 का पर्सनैलिटी टेस्ट संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू का पता:



संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय,

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,

नई दिल्ली-110069

अभ्यर्थियों को मिलेगा यात्रा खर्च

इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। हालांकि, इसके लिए भुगतान की सीमा मेल/एक्सप्रेस ट्रेन के सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास के किराये तक निर्धारित है।

UPSC CSE 2026 Interview Schedule कैसे चेक करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से अपना इंटरव्यू शेड्यूल देख सकते हैं: