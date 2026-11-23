यूपीएससी सीडीएस-I 2027: 11 अप्रैल को परीक्षा, कब जारी होगा आधिकारिक नोटिस, कब से कर सकेंगे आवेदन?
भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम जानकारी है। संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2027 का आयोजन 11 अप्रैल 2027 को होगा। इसका नोटिफिकेशन दिसंबर में जारी किया जाएगा। इसी के साथ आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होगी।
विस्तार
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस) परीक्षा-I, 2027 का आयोजन 11 अप्रैल 2027 को किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश का अवसर मिलता है। परीक्षा के लिए विस्तृत अधिसूचना 2 दिसंबर 2026 को जारी होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अधिसूचना जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
सीडीएस-I 2027 का नोटिफिकेशन कब आएगा?
यूपीएससी के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सीडीएस-I 2027 की अधिसूचना 2 दिसंबर 2026 को जारी की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया भी इसी दिन शुरू होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 22 दिसंबर 2026 तक का समय मिलेगा। महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:
- अधिसूचना जारी होने की तारीख: 2 दिसंबर 2026
- ऑनलाइन आवेदन शुरू: 2 दिसंबर 2026
- आवेदन की अंतिम तारीख: 22 दिसंबर 2026
- परीक्षा की तारीख: 11 अप्रैल 2027
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किन सैन्य अकादमियों में मिलेगा प्रवेश?
सीडीएस परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को अलग-अलग सैन्य अकादमियों में प्रशिक्षण का अवसर मिलता है। इनमें शामिल हैं:
- भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए)
- भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए)
- वायुसेना अकादमी (एएफए)
- अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए)
कैसे होगा अभ्यर्थियों का चयन?
सीडीएस परीक्षा में चयन की प्रक्रिया सामान्य रूप से निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:
- लिखित परीक्षा: अभ्यर्थियों को सबसे पहले लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा।
- सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार: लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- चिकित्सा परीक्षण: निर्धारित मानकों के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच होगी।
- अंतिम मेरिट सूची: चयन प्रक्रिया के सभी जरूरी चरण पूरे होने के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
सीडीएस-I 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?
अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
- यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- सीडीएस-I 2027 की अधिसूचना खोलें।
- अधिसूचना में दी गई पात्रता और जरूरी निर्देश पढ़ें।
- ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- लागू होने पर आवेदन शुल्क जमा करें।
- आवेदन पत्र जमा करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।