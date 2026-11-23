संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस) परीक्षा-I, 2027 का आयोजन 11 अप्रैल 2027 को किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश का अवसर मिलता है। परीक्षा के लिए विस्तृत अधिसूचना 2 दिसंबर 2026 को जारी होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अधिसूचना जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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