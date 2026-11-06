यूपीईएसएससी: विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, इस दिन तक दर्ज कराएं आपत्ति; कितना लगेगा शुल्क?

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (विज्ञापन संख्या 03/2026) की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह लिखित परीक्षा 3 नवंबर 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्टर प्रश्नपत्र और अनंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या उसके उत्तर पर आपत्ति है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

12 नवंबर रात 11:59 बजे तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

आयोग के नोटिस के अनुसार, अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 12 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक का समय दिया गया है। इस समय सीमा के बाद आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा स्वतः बंद हो जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी अंतिम समय का इंतजार किए बिना प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी का मिलान कर लें। किसी उत्तर में गलती मिलने पर निर्धारित समय के भीतर ही आपत्ति दर्ज कराएं।

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प्रत्येक आपत्ति के लिए देना होगा 100 रुपये शुल्क

आयोग ने प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। सफलतापूर्वक आपत्ति जमा करने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आपत्ति दर्ज करते समय संबंधित प्रश्न के समर्थन में उचित प्रमाण या संदर्भ देना भी जरूरी है। इसके लिए आयोग ने आपत्ति विंडो में अलग से टेक्स्ट बॉक्स उपलब्ध कराया है।

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ऐसे दर्ज करें अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्ति

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं:

सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं। विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनंतिम उत्तर कुंजी के लिंक पर क्लिक करें। आपत्ति दर्ज करने के लिए दिए गए लिंक को खोलें। अपना रोल नंबर और जन्मतिथि (DDMMYYYY प्रारूप में) दर्ज करके लॉगिन करें। ड्रॉपडाउन सूची से उस प्रश्न का चयन करें, जिस पर आपत्ति दर्ज करनी है। संबंधित प्रश्न के सामने दिए गए विकल्पों में से आपत्ति का प्रकार चुनें। निर्धारित टेक्स्ट बॉक्स में आपत्ति का कारण और उसके समर्थन में प्रमाण या संदर्भ लिखें। इसके बाद आपत्ति जमा करें और 100 रुपये शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

एक से अधिक प्रश्नों पर भी कर सकते हैं आपत्ति

आयोग के अनुसार, अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और अपनी दर्ज की गई आपत्तियों का विवरण भी देख सकते हैं। इसके लिए आपत्ति विंडो में उपलब्ध 'View Objection Summary' विकल्प पर क्लिक करना होगा। अभ्यर्थी इस विकल्प के माध्यम से अपनी आपत्तियों का सारांश देख सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

विवरण तारीख/शुल्क लिखित परीक्षा 3 नवंबर 2026 अनंतिम उत्तर कुंजी जारी 5 नवंबर 2026 आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 12 नवंबर 2026 आपत्ति दर्ज करने की अंतिम समय सीमा रात 11:59 बजे प्रति आपत्ति शुल्क 100 रुपये

अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करने से पहले संबंधित प्रश्न और उत्तर की अच्छी तरह जांच कर लें। आपत्ति के समर्थन में उचित प्रमाण देना न भूलें। अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।