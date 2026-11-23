उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी) ने यूपी सुपर टीईटी 2026 की परीक्षा शहर पर्ची जारी कर दी है। यह परीक्षा सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपनी परीक्षा शहर पर्ची देख सकते हैं।

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यूपी सुपर टीईटी 2026 की परीक्षा शहर पर्ची कैसे डाउनलोड करें?

परीक्षा शहर पर्ची में अभ्यर्थियों को यह जानकारी दी गई है कि उनकी परीक्षा किस जिले में आयोजित होगी। हालांकि, परीक्षा केंद्र का पूरा पता अभी जारी नहीं किया गया है। आयोग की ओर से यह परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा शहर पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

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सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध नवीनतम घोषणाएं या परीक्षा अनुभाग खोलें। विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2026 की परीक्षा शहर पर्ची वाले लिंक पर क्लिक करें। लिंक खुलने के बाद मांगी गई जानकारी के माध्यम से लॉगिन करें। जानकारी जमा करते ही परीक्षा शहर पर्ची स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।

प्रवेश पत्र कब जारी होगा और उसमें क्या जानकारी मिलेगी?

परीक्षा शहर पर्ची जारी होने के बाद अब अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र का इंतजार है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रवेश पत्र परीक्षा से दो या तीन दिन पहले जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, आयोग की ओर से प्रवेश पत्र जारी होने की आधिकारिक तारीख की पुष्टि अभी नहीं की गई है।

यूपी सुपर टीईटी 2026 में कितने पदों पर होगी भर्ती?

परीक्षा शहर पर्ची और प्रवेश पत्र में महत्वपूर्ण अंतर है। परीक्षा शहर पर्ची में केवल परीक्षा की तारीख और परीक्षा शहर या जिले की जानकारी दी गई है। वहीं, प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र का पूरा पता और परीक्षा से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी शामिल होगी।

इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 12,405 सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को भरा जाएगा। भर्ती दो श्रेणियों में आयोजित की जा रही है।

विभाग पदों की संख्या बेसिक शिक्षा विभाग के शहरी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 11,508 माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 897 कुल पद 12,405

इन पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है।

यूपी सुपर टीईटी 2026 की लिखित परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा?

यूपी सुपर टीईटी 2026 की लिखित परीक्षा कुल 360 अंकों की होगी। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और अभ्यर्थियों को उत्तर देने के लिए दो घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा से जुड़ी प्रमुख जानकारी इस प्रकार है:

कुल अंक: 360

कुल प्रश्न: 120

प्रत्येक सही उत्तर: 3 अंक

प्रत्येक गलत उत्तर: 1 अंक की कटौती

परीक्षा की अवधि: 2 घंटे

परीक्षा का माध्यम: ऑफलाइन

उत्तर देने का तरीका: ओएमआर आधारित

इस परीक्षा में गलत उत्तर देने पर एक अंक काटा जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर देते समय सावधानी बरतनी होगी।