UP SI Recruitment 2021 : SI भर्ती के लिए जल्द ही होगी परीक्षा, इस तारीख तक जारी किया जा सकता है एडमिट कार्ड

उत्तर प्रदेश को जल्द ही 9000 से भी अधिक सब इंस्पेक्टर (SI) मिलने वाले हैं। दरअसल राज्य में इस वक्त SI के 9534 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसके पहले चरण की परीक्षा जल्द ही कराए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए बोर्ड ने 1 अप्रैल से 15 जून के बीच आवेदन मांगे थे।इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए सब इंस्पेक्टर के 9027, प्लाटून कमांडर के 484 तथा फायर ऑफीसर के 23 पदों को भरा जाना है। SI की इस बंपर बहाली में शामिल होने के लिए तकरीबन 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि पिछली SI भर्ती में इसके आधे अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे। अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो बाकी बचे समय में इसकी पक्की एवं बेहतर तैयारी के लिए आप सफलता के FREE UP Police SI Course की सहायता ले सकते हैं।SI भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखों के संबंध में विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि इसकी परीक्षा इसी महीने के आखिर में प्रारंभ हो सकती है। हालांकि अभी तक इस परीक्षा के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन, अगर यह परीक्षा इसी महीने में होती है, तो UPPRPB जल्द ही अभ्यर्थियों को इस संबंध में सूचित करेगी। अभ्यर्थियों को इससे संबंधित सूचनाओं के लिए UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।इस भर्ती के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 से 10 दिन पहले जारी किया जा सकता है। इसलिए अगर यह परीक्षा इस महीने के आखिर में होती है, तो अभ्यर्थियों को जल्द ही उनका एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय दिए गए अपने विवरणों की सहायता से अपना एडमिट UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगेइस परीक्षा में अभ्यर्थियों से 4 विषयों से 400 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य हिंदी, बेसिक लॉ/ सामान्य ज्ञान, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रिजनिंग शामिल है। इस परीक्षा में हर सेक्शन से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और अभ्यर्थियों को पूरे पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा।अगर आप UP SI, SSC GD, UP लेखपाल या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर तैयारी के लिए आप सफलता के फ्री कोर्स की सहायता ले सकते हैं। इन कोर्सेस में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के मार्गदर्शन में स्टडी क्लासेस के साथ अन्य कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आप इन कोर्सेस से सफलता ऐप के जरिए भी जुड़ सकते हैं और साथ ही फ्री मॉक टेस्ट, करेंट-अफेयर्स और ई-बुक्स जैसी अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। तो देर किस बात की आज ही डाउनलोड कीजिए सफलता ऐप और अपनी तैयारी को दीजिए सफलता की एक नई उड़ान।