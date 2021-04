UP Police (SI) Exam 2021: यूपी पुलिस (SI) के लिए अंतिम तारीख बढ़ी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन

{"_id":"6083d60cb3e8ec23b0397620","slug":"up-police-si-exam-2021-up-police-si-deadline-extended-know-how-long-can-apply","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Police (SI) Exam 2021: \u092f\u0942\u092a\u0940 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 (SI) \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0905\u0902\u0924\u093f\u092e \u0924\u093e\u0930\u0940\u0916 \u092c\u0922\u093c\u0940, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u092c \u0924\u0915 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u0935\u0947\u0926\u0928","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

आवेदन से जुड़ी जरूरी जानकारी भी जान लें



कुल पदों की संख्या - 9534

यूपी पुलिस (SI) सिविल पुलिस- 9027

प्लाटून कमांडर - 484

पीएस एंड फायर ऑफिसर - 23





आपको बता दें कि यूपी पुलिस (SI) सिविल पुलिस के कुल 9027 पदों में से 3613 पद अनारक्षित हैं, जबकि 902 पद ईडब्ल्यूएस, 2437 पद ओबीसी, 1895 एससी, 180 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।





आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। ई चालान या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।







कैसे करें परीक्षा की पक्की तैयारी

