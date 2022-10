{"_id":"6349044ab9069353360a6d84","slug":"up-police-si-asi-recruitment-2022-typing-test-schedule-released-at-uppbpb-gov-in-sarkari-naukri","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP Police SI\/ASI: यूपी पुलिस एसआई\/एएसआई भर्ती टाइपिंग परीक्षा का शेड्यूल जारी, ऐसे चेक करें","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

UP Police SI/ASI: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड/UPPRPB की ओर से यूपी पुलिस एसआई/एएसआई भर्ती, 2020 के टाइपिंग टेस्ट के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने इस शेड्यूल को ऑनलाइन मोड में जारी किया है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल हुए थे और टाइपिंग टेस्ट के लिए योग्यता प्राप्त की थी, वे परीक्षा के शेड्यूल को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया को...



UP Police SI/ASI: कब होंगे टाइपिंग टेस्ट?

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस एसआई/एएसआई भर्ती, 2020 के टाइपिंग टेस्ट का आयोजन 18 अक्तूबर, 2022 से लेकर 20 अक्तूबर, 2022 तक किया जाएगा। परीक्षा राज्य में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र को 15 अक्तूबर, 2022 को जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।



UP Police SI/ASI: इतने पदों पर होनी है भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से इस भर्ती के माध्यम से कुल 1329 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना निर्धारित है। इनमें से 644 पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए (Clerk), 358 पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए (Accounts) और 295+32 पद सब इंस्पेक्टर (Confidential) के लिए हैं।



UP Police SI/ASI: कैसे चेक करें शेड्यूल?