UP Police (SI) 2021: शारीरिक दक्षता परीक्षा से हैं असंतुष्ट, तो ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कुल 9534 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए कते हैं। आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए 01 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://uppbpb.gov.in / पर जाकर 30 अप्रैल, 2021 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं। ऐसे युवा जिन्हें फोर्स की नौकरी करने का जूनून है और जो शारीरिक रूप से भाग दौड़ करने मे पूर्ण रूप से दक्ष हो, ऐसे उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती एक सुनहरा मौका हो सकती है। आपको बता दें कि इस भर्ती में प्रत्येक राज्य के पुरुष और महिला अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।हालांकि, महिला उम्मीदवार केवल उप निरीक्षक के पदों के आवेदन कर सकती हैं, जबकि पुरुष अभ्यर्थी उप निरीक्षक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में यदि कोई उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास करने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PST के लिए बुलाया जाता है और उम्मीदवार माप से असंतुष्ट हो तो ऐसे में आप किस तरह से पुनः माप कराने की मांग कर सकते हैं। इस बात की जानकारी आज हम इस आर्टिकल में आपको देने जा रहे हैं। इसके लिए आपको इसे अंत तक ध्यान से पूरा पढ़ना होगा।आपको बता दें कि अक्सर उम्मीदवारों के माध्यम से यह सुनने में आता है कि उनका फिजिकल स्टैन्डर्ड कंप्लीट होने के बावजूद उन्हें UP Police SI के PST एग्जाम में अनुत्तीर्ण कर दिया गया था। उम्मीदवारों को बता दें कि ऐसे हालातों में जब कोई भी अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, तो ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल करके पुनः परीक्षण की मांग कर सकता है।ऐसा करने वाले उम्मीदवारों का परीक्षण दल द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः शारीरिक मानक परीक्षण कराया जायेगा। पुनः परीक्षण में भी फेल होने वाले अभ्यर्थी को कोई दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और न ही इसके बाद किसी प्रकार की कोई अपील स्वीकार होगी।यदि उम्मीदवार इस संबंध में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो इसके लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। अथवा भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या फ्री डेमो पाने के लिए इस लिंक https://www.safalta.com/demo-registration पर क्लिक करें।यदि आप यूपी पुलिस SI भर्ती की लिखित परीक्षा की घर बैठे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप Safalta.com के UP POLICE SI बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जहां आपको मिलती है 220 घंटे से भी अधिक समय की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, 100 से अधिक पीडीएफ स्टडी मटेरियल जो बनाते हैं आपकी तैयारी काे और भी बेहतर। साथ ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और एक्सपर्ट द्वारा काउंसलिंग की भी सुविधा।तो देर न करें अभी इस लिंक http://bit.ly/UPSI-Safalta-2021 से Safalta.com के स्पेशल UP Police SI बैच को ज्वाइन करें।