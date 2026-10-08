यूपी होमगार्ड भर्ती पर बड़ा अपडेट: मेडिकल टेस्ट और चरित्र सत्यापन की तारीख घोषित, इन नियमों का रखना होगा ध्यान

यूपी होम गार्ड्स एनरोलमेंट-2025 के तहत चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया 12 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने संबंधित गृह जनपद की पुलिस लाइंस में पहुंचना होगा। चयनित अभ्यर्थियों की प्रक्रिया उनके संबंधित गृह जनपद की पुलिस लाइंस में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने बुलावा पत्र में दी गई तारीख और समय के अनुसार निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना होगा। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि तिथि और समय बुलावा पत्र के अनुसार ही मान्य होगा।

विज्ञापन