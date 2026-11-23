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बिसलेरी पानी: बिसलेरी के पानी में ऐसा क्या मिला? FSSAI का खुलासा, सब हैरान

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 23 Nov 2026 02:32 PM IST







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देश की सबसे बड़ी पानी की कंपनी बिसलेरी पर बड़ी कार्रवाई हुई है. बिसलेरी के पानी में कुछ ऐसा मिला था जिसे देखकर FSSAI भी हैरान रह गया। यानी बिसलेरी का पानी पीने लायक नहीं पाया गया है. ... और पढ़ें

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