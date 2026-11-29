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फोटो-संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। कंबोडिया की राजधानी फनोम पेन्ह में आयोजित छठी एशियन वोवीनाम चैंपियनशिप-2026 में फरीदाबाद के दो खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है। शहर की प्रीतिका धारीवाल और ओम तेवतिया ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दोनों खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन अंतिम चार के मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा।24 से 30 नवंबर तक आयोजित चैंपियनशिप में प्रीतिका ने सीनियर महिला वर्ग के 65 से 70 किलोग्राम भारवर्ग में हिस्सा लिया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में लाओस की खिलाड़ी को 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। हालांकि, सेमीफाइनल में कंबोडिया की खिलाड़ी से 5-7 से हार मिली। वहीं ओम तेवतिया ने क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के खिलाड़ी को 4-2 से हराया। सेमीफाइनल में उन्हें वियतनाम के खिलाड़ी ने 8-5 से शिकस्त दी। दोनों खिलाड़ियों ने सितंबर में आयोजित राष्ट्रीय वोवीनाम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर एशियन चैंपियनशिप के लिए चयन हासिल किया था। प्रीतिका पिछले पांच साल से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रही हैं। वह आठ बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण और रजत पदक जीत चुकी हैं। वुशू, किकबॉक्सिंग और मुई थाई में भी पदक हासिल कर चुकी हैं। वह अग्रवाल लॉ कॉलेज फॉर गर्ल्स में द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। उन्होंने सफलता का श्रेय पिता राजू धारीवाल को दिया।पिछले 12 साल से मार्शल आर्ट्स से जुड़े-ओम तेवतिया पिछले 12 साल से मार्शल आर्ट्स से जुड़े हैं। वह राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 11 बार स्वर्ण और रजत पदक जीत चुके हैं। वुशू और किकबॉक्सिंग में भी उपलब्धियां हासिल की हैं। ओम जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एमएसडब्ल्यू प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। उनके पिता का नाम बिशन सरूप है। प्रीतिका सेक्टर-62 और ओम आदर्श नगर, बल्लभगढ़ में रहते हैं।कोट-ओम ने मेहनत और अनुशासन से यह मुकाम हासिल किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतना पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। - बिशन सरूप, ओम के पिताओम बचपन से ही खेलों के प्रति समर्पित रहा है। उसकी मेहनत का परिणाम देखकर खुशी है। उम्मीद है कि वह आगे भी देश का नाम रोशन करेगा। - राजेश रानी, ओम की मांप्रीतिका ने मेहनत से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। हमने हमेशा उसका साथ दिया। देश के लिए पदक जीतना हमारे लिए गर्व का क्षण है। - मीनू धारीवाल, प्रीतिका की मांप्रीतिका ने खेल के लिए बहुत मेहनत की है। उसकी उपलब्धि से पूरा परिवार खुश है। कांस्य पदक जीतकर उसने हमारा सपना साकार किया है। - राजू धारीवाल, प्रीतिका के पिता