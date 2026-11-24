उत्तर प्रदेश में आबकारी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 820 रिक्त पदों के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर 2,591 अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चिन्हित किया है। इन अभ्यर्थियों को अब शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होना होगा। शारीरिक माप और दक्षता परीक्षा 7 दिसंबर 2026 से लखनऊ में होगी।

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श्रेणीवार कटऑफ अंक जारी

आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम और कटऑफ अंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर अपलोड कर दिए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट के होमपेज पर परिणाम से संबंधित लिंक पर जाकर मांगी गई जानकारी भरकर अपना परिणाम देख सकते हैं।

आयोग की सूचना के अनुसार, लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए चिन्हित अभ्यर्थियों के कटऑफ अंक इस प्रकार हैं:

श्रेणी कटऑफ अंक अनारक्षित 82.50 अनुसूचित जाति 69.75 अनुसूचित जनजाति 64.50 अन्य पिछड़ा वर्ग 79.25 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 80.00

क्षैतिज आरक्षण की कटऑफ

क्षैतिज आरक्षण के तहत कटऑफ अंक इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:

श्रेणी कटऑफ अंक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 56.50 भूतपूर्व सैनिक 58.25 महिला 72.00 उत्कृष्ट खिलाड़ी 62.50

आयोग की सूचना में दिव्यांगजन श्रेणी के सामने उल्लेख किया गया है कि इस श्रेणी के लिए पद विज्ञापित नहीं हैं।

कब पीईटी और पीएसटी का आयोजन?

उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनुसार, दोनों परीक्षाएं 7 दिसंबर 2026 से लखनऊ में आयोजित की जाएंगी।

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वेबसाइट पर देखें परिणाम

आयोग ने बताया है कि शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से वेबसाइट के माध्यम से सूचना दी जाएगी। प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा का परिणाम और कटऑफ देखने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर उपलब्ध संबंधित लिंक के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। आयोग की जारी सूचना में शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण की तारीख नहीं दी गई है।