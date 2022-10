{"_id":"635e58841c58c9108a39971c","slug":"up-constable-2022-what-is-the-update-regarding-recruitment-and-what-will-be-the-age-relaxation-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Constable 2022 : भर्ती को लेकर क्या है अपडेट और क्या मिलेगी उम्र सीमा में छूट, जानें यहां","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

क्या मिलेगी उम्र सीमा में छूट :

क्या होगी चयन प्रक्रिया :

कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी :

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा राज्य में आयोजित की जाने वाली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए अभ्यर्थी पिछले काफी समय से नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। UPPBPB द्वारा राज्य में कॉन्स्टेबल तथा फायरमैन के 26 हजार से भी अधिक पदों पर भर्ती की जानी है। हालांकि इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट तो सामने नहीं आया है, लेकिन यह उम्मीद जताई जा रही है कि UPPBPB इसके लिए अगले कुछ दिनों के भीतर नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इस भर्ती के जरिए राज्य में कॉन्स्टेबल के 26,210 तथा फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थियों को इससे जुड़े अपडेट्स के लिए UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। वहीं अगर आप भी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए आप सफलता डॉट कॉम द्वारा चलाए जा रहे UP Police Constable Course - Join Now से जुड़कर इसकी कम्प्लीट तैयारी कर सकते हैं।कई अभ्यर्थी कॉन्स्टेबल भर्ती में आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कॉन्स्टेबल के पदों पर यह भर्ती 2018 के बाद निकलने वाली है और दो भर्तियों के बीच इतना गैप होने की वजह से कई अभ्यर्थी ओवर ऐज हो गए हैं। इसलिए अभ्यर्थियों की मांग है कि कॉन्स्टेबल भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में थोड़ी छूट दी जाए। हालांकि अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट मिलेगी या नहीं, इस संबंध में UPPBPB ने अभी तक कोई भी सूचना नहीं जारी की है। वहीं पिछली कॉन्स्टेबल भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में एक साल का छूट दिया गया था। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है की अगर कुछ विशेष परिस्थितियों का निर्माण होता है तो अभ्यर्थियों को इस बार भी उम्र सीमा में छूट का लाभ मिल सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई भी जानकारी UPPBPB द्वारा कोई सूचना दिए जाने के बाद ही सामने आ पाएगी।राज्य में कॉन्स्टेबल तथा फायरमैन के 26,382 पदों पर होने वाली भर्ती में हिस्सा लेने जा रहे अभ्यर्थियों को सबसे पहले लिखित परीक्षा में हिस्सा लेना होगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन तथा शारीरिक माप परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में हिस्सा लेना होगा। साथ ही इस भर्ती में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट में भी हिस्सा लेना होगा। हालांकि इस भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया की जानकारी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ पाएगी।