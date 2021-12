{"_id":"61ba061d59c82334a1557467","slug":"union-public-service-commission-released-reuslt-for-upsc-nda-2-exam-2021-on-official-website-sarkari-result-know-how-to-download-it-here","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSC NDA 2 Result 2021: संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया एनडीए-2 परीक्षा का परिणाम, ऐसे चेक करें","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

सार UPSC NDA 2 Result 2021: इस परीक्षा का आयोजन 14 नवंबर 2021 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इस परिणाम के माध्यम से राष्ट्रीय सैन्य अकादमी और नौसेना अकादमी में महिला और पुरुष उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने एनडीए-2 परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी है। परिणाम को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वह यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।



यूपीएससी एनडीए-2 की लिखित परीक्षा का आयोजन 14 नवंबर 2021 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इस परिणाम के माध्यम से राष्ट्रीय सैन्य अकादमी और नौसेना अकादमी में महिला और पुरुष उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।



आयोग द्वारा जारी किए गए मेरिट सूची में उन उम्मीदवारों के क्रमांक जारी किए गए हैं जिनका चयन अगले चरण की परीक्षा के लिए किया गया है। अगले चरण में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को एनडीए के थल सेना, नौसेना और वायुसेना विंग में चुना जाएगा। उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय सैन्य अकादमी के 148वें और नौसेना अकादमी के 110वें पाठ्यक्रम के लिए किया जाएगा। पाठ्यक्रम की शुरुआत 2 जुलाई 2022 से की जाएगी।



यूपीएससी एनडीए-2 परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को अपना पंजीयन लिखित परीक्षा के परिणामों की घोषणा के दो हफ्ते के भीतर कराना होगा। उम्मीदवार अधिक जानकारी और अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।



यूपीएससी एनडीए-2 परीक्षा परिणाम को कैसे चेक करें?



उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान से दिशानिर्देशों का पालन कर के अपने परिणाम को चेक कर सकते हैं।



1. उम्मीदवार सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं। होम पेज पर दिखाई दे रहे What’s New के सेक्शन में जाएं।

2. अब पेज पर दिखाई दे रहे Written Result (with name): National Defence Academy and Naval

3. Academy Examination (II), 2021, Download UPSC NDA 2 Result PDF के लिंक पर क्लिक करें।

4. मेरिट सूची को डाउनलोड कर लें और आगे की जरूरत के लिए इसका एक प्रिंट भी निकलवा लें।