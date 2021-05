कोरोना का खौफ: यूपीएससी ने स्थगित की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, अब इस दिन होगी आयोजित

देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक 27 जून को प्रस्तावित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को टाल दिया गया है। अब यह परीक्षा 10 अक्तूबर 2021 को आयोजित की जाएगी।



आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए 27 जून 2021 को आयोजित होने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 को स्थगित कर दिया है। अब यह परीक्षा 10 अक्तूबर 2021 को आयोजित होगी।

UPSC postpones June 27 civil services preliminary examination amid surge in COVID-19 cases; to be held on October 10