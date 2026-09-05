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अर्थ कमाऊँ इस धरती पर

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                            सब कुछ है… बस अपना-सा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची इमारत, शीशे के कमरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की से शहर चमकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कें जागें रात-रात भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरा आगे बढ़ता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुविधाओं की कमी नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सपना आकार यहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ है इस पार मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपना-सा संसार नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय यहाँ घड़ी में चलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल का हिसाब रखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम, सफलता, नई उड़ानें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल का हर ख़्वाब सजा है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म यहाँ पहचान बनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थ यहाँ आधार सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ है इस पार मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपना-सा संसार नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की पर जब धूप उतरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पुराना गाँव दिखाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीली सरसों खेतों में फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को अपने पास बुलाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की वह सोंधी खुशबू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस बाज़ार में मिलती कहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ है इस पार मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपना-सा संसार नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय यहाँ भी गर्म बहुत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्याला वैसा, स्वाद नया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर चौपाल की हँसी कहाँ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ वो अपना संवाद नया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय वहाँ बस चाय कहाँ थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ बैठने की थी घड़ी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ है इस पार मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपनापन मिलता नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फोन बजा तो घर मिल जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे भी दिख जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की हँसी, अपनों की बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे तक आ जाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्क्रीन सभी को पास तो लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंधे का पर स्पर्श नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ है इस पार मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपना-सा संसार नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ यहाँ भी कम तो नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे रोज़ हज़ार मिलें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘हैलो’ कहकर लोग गुजरते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने-अपने द्वार मिलें॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई का अर्थ यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दूर नहीं, पास नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ है इस पार मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपना-सा संसार नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी इस धरती ने मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों को विस्तार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत को सम्मान मिला और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ने को आकाश दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मिट्टी का ऋण भी मुझ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कोई परदेश नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म यहाँ कुछ पास खड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की जड़ परदेश नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझा मैं देश बदलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ पता बदलना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पाने को दूर निकलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों से फिर कटना नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ अपनी मिट्टी में रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाखाएँ फैलें जहाँ कहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म रहे उस पार भले ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की सरहद होती नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थ कमाऊँ इस धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म से अपनी राह बनाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने मुझको पंख दिए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दुनिया का ऋण चुकाऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब मन को चैन चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरसों के वे खेत दिखें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की वह सोंधी खुशबू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पुराने मीत दिखें॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ कर्म और अर्थ के रिश्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ दिलों की बात रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे जहाँ बसा दे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी मिट्टी साथ रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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