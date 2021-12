{"_id":"61b707eabc6da61f6c6812b1","slug":"the-exam-will-be-conducted-in-several-phases-for-group-d-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"RRB\/RRC Group D Exam 2021 : ग्रुप D भर्ती के लिए कई फेज में आयोजित होगी परीक्षा, जानें क्या होगा प्रश्नों का स्तर","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

सार ग्रुप D के 1.03 लाख पदों पर होने वाली भर्ती के लिए रेलवे ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 23 फरवरी से शुरू हो रही यह परीक्षा कई फेज में आयोजित की जाएगी।



कई फेज में होगी परीक्षा :

पूछे जाएंगे किस लेवल के प्रश्न :

कैसे करें तैयारी :

भारतीय रेलवे में ग्रुप D के 1.03 लाख पदों पर भर्ती के लिए रेलवे ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। रेलवे द्वारा जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक ग्रुप D भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होगी। इससे पहले रेलवे ने अभ्यर्थियों के आवेदन में गलत फोटो और सिग्नेचर को सुधारने का एक और मौका दिया है और इसके लिए अपने वेबसाइट पर 15 दिसंबर से 26 दिसंबर तक लिंक एक्टिव करेगी। गौरतलब है कि इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से मार्च 2019में ही आवेदन मांगे गए थे और अभ्यर्थी पिछले काफी समय से इसके लिए परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा की तारीख को जल्द घोषित करने के लिए डिजिटल आंदोलन भी चलाया था। वहीं, अगर आप इस भर्ती में या अन्य किसी भी भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं,तो इनकी बेहतर एवं पक्की तैयारी के लिए आप सफलता के Exam Preparation FREE Course- Subscribe Now की सहायता ले सकते हैं।ग्रुप D भर्ती के लिए रेलवे परीक्षा 23फरवरी से शुरू करेगी और इस परीक्षा को कई फेज में आयोजित करेगी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इससे पहले NTPC भर्ती की परीक्षा भी 7फेज में आयोजित की गई थी। कोरोना महामारी के बीच आयोजित की जा रही इन परीक्षाओं में सभी अभ्यर्थी सही ढंग से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर सके और परीक्षा केंद्रों पर भीड़ कम हो, इसलिए रेलवे इन परीक्षाओं को कई फेज में आयोजित करेगी। अभ्यर्थी इस संबंध में ज्यादा जानकारी रेलवे द्वारा जारी की गई नोटिस में देख सकते हैं।आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के सामान्य ज्ञान सेक्शन में अभ्यर्थियों से फिजिक्स,केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के टॉपिक्स से दसवीं के लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिसूचना में सामान्य विज्ञान सेक्शन को छोड़कर बाकी विषयों के सिलेबस की जानकारी तो दी गई है, लेकिन इनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के डिफिकल्टी लेवल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि,इस भर्ती के लिए दसवीं पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे, इसलिए बाकी विषयों में भी सिलेबस के मुताबिक दसवीं के लेवल के प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है।अगर आप रेलवे की विभिन्न भर्तियों या SSC GD, UP लेखपाल जैसी अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,तो बेहतर तैयारी के लिए आप सफलता ऐप डाउनलोड करके सफलता के फ्री कोर्स की सहायता ले सकते हैं। इन कोर्सेस में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के मार्गदर्शन में स्टडी क्लासेस के साथ अन्य कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही सफलता ऐप के जरिए आप फ्री मॉक टेस्ट, करेंट-अफेयर्स और ई-बुक्स जैसी अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। तो देर किस बात की आज ही डाउनलोड कीजिए सफलता ऐप और अपनी तैयारी को दीजिए सफलता की एक नई उड़ान।